Confira a semana de Carinha de anjo (12 a 17/6)

Segunda-feira



Dulce mostra uma corneta para as amigas no colégio e diz que ligará para a Tia Perucas com intuito de contar uma mentira do bem. A carinha de anjo quer dizer para a tia que Vitor se acidentou, assim ela ficará preocupada e perdoará o chef de cozinha. Frida conta para Bárbara que Emílio e Juju estavam no pesqueiro aonde ela foi no final de semana. A menina disse ainda que seu irmão é mais temperamental que ela mesma e que contou para Juju que foram elas duas quem falaram sobre o namoro de Juju com Zeca. Flávio diz para Nicole que Selene entrou em contato com ele e disse que nenhum dinheiro faria ela desistir de Vitor. O mentiroso inventa ainda que Selene devolveu o colar (que na verdade é falso). Nicole acredita na história do irmão de que isso pode ser algo bom, pois assim Estefânia poderá ir para a Europa. A megera presenteia Flávio com o colar, sem saber que a joia é uma réplica. No quarto, Fabiana diz para Cecília durante uma conversa sobre Gustavo: "Isso só aconteceu porque vocês dois desistiram (Gustavo ficar noivo de Nicole). Ele se afastou porque não queria que você fosse transferida e você desistiu porque não se valoriza como mulher. Tem medo da concorrência. Pronto, agora durma com um barulho desse". Enquanto isso, Dulce Maria vai com suas amigas até a sala da Madre Superiora durante a noite para fazer o telefonema. A garota, com a voz modificada pela corneta, diz que Vitor sofreu um sério acidente de moto e que ela deveria ir para casa do chef de cozinha. Estefânia sai desesperada até o local indicado. A tia Perucas fica irritada ao ver Vitor bem e lhe acusa de ter planejado um trote. Dulce sonha com Tereza e entrega para a mãe uma caixa de chocolate com flores. "Eu nasci para juntar os casais", diz a pequenina. Dulce Maria revela o que fez para as noviças Cecília e Fabiana. Vitor vai até a casa de Estefânia e diz que as acusações dela foram absurdas na noite anterior e que ele nunca passaria um trote. A tia Perucas é intolerante e manda ele sumir.



Terça-feira



Vitor volta para casa e diz para Solange que está decidido a sumir por um tempo para tentar se encontrar. Selene entra sem permissão na casa do chef de cozinha mais uma vez. Vitor diz que ela conseguiu destruir a vida dele mais uma vez e manda ela sumir. A mulher vai embora, mas promete não desistir de Vitor. Cecília diz para Dulce Maria que é importante ela contar toda a verdade para Estefânia sobre o trote. Solange vai até a casa dos Lários, diz para Estefânia que Vitor decidiu ir embora do Brasil e somente ela pode impedir ele de fazer isso. Estefânia responde que não pode fazer nada e Solange alerta que ela está cometendo um grande erro. Cecília telefona para Estefânia e pede para que vá até o colégio conversar com Dulce Maria. Nicole diz para Gustavo que ele nunca deve contatar Flávio.



Quarta-feira



Silvana revela para Flávio que Gustavo pediu para ela entregar o currículo para o RH sem nenhuma recomendação. A secretária conta ainda que é Nicole que não fala bem do irmão. Estefânia chega ao colégio Doce Horizonte. Dulce Maria conta que ligou para a tia no dia anterior com a corneta e revela o que fez. Estefânia perdoa Dulce Maria e vai com a menina atrás de Vitor para tentar impedir que ele vá embora. Miguel defende a irmã na escola de comentários preconceituosos que escutou a respeito do namoro de Juju com Zeca. Estefânia pede desculpa para Vitor e revela que cometeu a maior injustiça de sua vida. O chef perdoa a amada, mas fica triste ao saber que o pedido se limita ao assunto envolvendo a ligação, ou seja, não significa que os dois reatariam o noivado. Cecília diz para Diana que apenas Deus pode fazer ela superar o amor que sente por Gustavo. Selene entra na casa de Vitor sem permissão mais uma vez e se depara com o chef de cozinha conversando com Estefânia e Dulce Maria. A mulher provoca e Vitor responde que nunca deixará de amar Estefânia e manda Selene embora de sua casa.



Quinta-feira



Gustavo decide ir jantar com Verônica e Cristóvão, sem Nicole, para brindar os resultados da empresa. Silvana escuta tudo. Após escutar tudo o que Vitor disse, Estefânia pede para que o chef fique e que consegue ver ele defender o amor dos dois na frente de Selene: "Eu te amo Vitor", diz. Selene vai embora, mas garante que essa situação não ficará assim. Dulce Maria comemora que os dois reataram o noivado. Fabiana explica para Diana que nunca disse que Zé Felipe teria condição de cantar no show com Zeca, mas Diana diz que a religiosa disse isso sim. Fabiana explica que Zé Felipe não está pronto para fazer show algum na churrascaria. Miguel aparece e conta que a culpa é dele, pois usou uma técnica de hipnose que conhece em Fabiana. Os meninos explicam que fazer Zé Felipe desafinar é o único jeito de fazer Inácio perceber que o garoto não leva jeito para a música.



Sexta-feira



Dulce Maria volta para o colégio e comemora com suas amigas a notícia do casamento de Estefânia e Vitor. Cristóvão conta para Verônica que Gustavo havia convidado os dois para jantarem em sua casa para tentar bancar o cupido entre os dois. Verônica responde que percebeu isso, mas que Cristóvão sabe que os dois são só dois amigos. A secretária acaba revelando para o advogado que está encantada por Gustavo, mas sabe que ele é comprometido. Silvana escuta a conversa dos dois atrás da porta. Selene vai embora da cidade Doce Horizonte, mas antes envia uma caixa misteriosa para Estefânia dizendo que Vitor vale menos que um inseto. Madre Superiora avisa as crianças que irá fazer uma viagem para conhecer o filho de sua prima e nesse período a irmã Luzia que irá dirigir a escola. Estefânia abre a caixa enviada por Selene com uma peruca e dezenas de baratas e outros insetos. Tia Perucas entra em desespero. Silvana conta para Flávio o que descobriu sobre Verônica e o homem responde: "Nós vamos nos dar bem com isso". Frida diz para Bárbara que fará Dulce Maria acreditar que a religiosa adoraria que sua sala fosse pintada com várias cores. A menina coloca o plano em ação e faz Dulce escutar, como se fosse por acaso, a farsa da pintura com intuito de fazer a carinha de anjo se prejudicar.