Confira a semana de O rico e Lázaro (12 a 17/6)

Segunda-feira



Lia e Naomi se recusam a servir os deuses babilônicos. Hurzabum mente e diz que Shag-Shag estava com ele durante toda a noite. Nitócris exige que Sammu impeça Shamiran de ter filhos. Sem poder se defender, a sacerdotisa rumina o ódio. Zac diz que Absalom fez bem em acusar Shag-Shag. A adivinha diz para Arioque que não é uma assassina. Lia e Naomi agradecem o apoio de Daniel e Abednego. Lior se apresenta ao governador. Elga se diz traída por ninguém ter contado sobre as traições de Chaim. Asher retorna ao alojamento de escravos. Nebuzaradã descobre que Zac e Asher disputam a mesma mulher. Hurzabum questiona a acusação de Absalom e apanha. Nicolau diz que o espírito de Chaim está lhe perturbando. Zadoque fala mal de Fassur. Zelfa visita Shag-Shag e diz acreditar nela. A criada de Elga descobre que Asher está vivo. Hurzabum procura Daniel. Evil visita os sábios hebreus e descobre que alguém está roubando a administração do palácio. Nabucodonosor procura Sammu e diz que ela não pode lhe desobedecer. Evil diz estar do lado dos hebreus. Ilana e Joana visitam Elga. Rebeca agradece o apoio de Ravina. Zac encontra Joana em sua casa e fala mal de Fassur. Nabucodonosor avisa que não permitirá a permanência da nova pretendente de Joaquim no palácio. O rei pede para falar com Amitis. Nitócris pede para Nabonido se aproximar de Evil. Shamiran tenta animar Raquel e diz que a serva é uma mulher bonita. Joaquim fica feliz com a ordem do rei. Neusta procura Amitis para reclamar da nova ordem do rei. Joaquim se declara para Edissa. Depois de apanhar de Absalom, Hurzabum chega machucado na Casa da Lua. Lior tenta apoiar Asher. Fassur visita Elga e lhe presenteia. Nicolau volta a dizer que o espírito de Chaim está perturbando-o. Zelfa pergunta a quanto tempo Zac sabe que Asher está vivo.



Terça-feira



Zac diz que explicará tudo à Zelfa. Lior pede para Asher ter fé. Fassur janta com a família de Elga. Nabucodonosor pede um favor a Aspenaz. Edissa diz amar Joaquim. Evil diz que Shamiran não deve confiar em ninguém. Shag-Shag pede para Hurzabum tomar cuidado. Sammu finge arrependimento e pede perdão a Daniel por ter levado as escravas. Rebeca diz acreditar na inocência de Shag-Shag. Daniel diz que Beroso deve ser o responsável pelo rombo nas contas do palácio. Lia ampara Naomi. Em conversa com Matias, Ebede confessa ter se envolvido com Gadise no passado. Amitis diz que dará um jeito de receber a pretendente de Joaquim. Aspenaz avisa que o rei jantará na sala do trono. Matias se revolta com Gadise ao saber que ela já foi noiva de Ebede. Nabucodonosor dá uma bronca em seus familiares. Shag-Shag conversa com Hurzabum e diz que jamais mataria alguém. Durante o jantar, Evil diz que alguém pode estar roubando o palácio. Beroso se engasga ao ouvir a fala do príncipe. Evil desconversa. Nabonido bebe demais e passa vergonha. Amitis pede perdão ao rei por implicar com Daniel. Fassur fala mal de Joana e Zac o ameaça. Dana diz que Zac está diferente. O noivo de Joana avisa que não permitirá que ninguém fale mal de sua amada. Fassur dá em cima de Elga. Joana estranha o comportamento de Matias. Zac se abre com Zelfa e diz que Asher está vivo. Nabucodonosor vê um vulto em seu quarto e puxa uma adaga. Amitis acorda e eles percebem que é Dalila. Confusa, a moça fica sem entender ao sair do estado de sonambulismo. O rei manda os guardas a prenderem. Amitis pede para o rei ter calma com a moça. Sadraque pede para Daniel ajudar Dalila. A costureira pede piedade ao rei. Arioque procura Zac. Zelfa encontra com Asher no alojamento de escravos.



Quarta-feira



Asher olha, emocionado, para Zelfa. Ilana apoia Joana. Zelfa diz que dará um jeito de Asher ver Joana. Dalila é julgada pelo rei. Ela diz não saber como foi parar no quarto de Nabucodonosor. Beroso avisa que ela precisa morrer. Daniel os interrompe e diz ter uma explicação. Evil comenta com Shamiran sobre o desvio nas contas do palácio. Raquel pede para Evil e Shamiran ajudar Dalila. Zac se explica para Arioque. Ele mente sobre um amuleto que foi roubado de Chaim. Hurzabum segue para o palácio. Absalom segreda a Nicolau que alguém terá que pagar pela morte de Chaim. Daniel e Sadraque falam que Dalila sofre de sonambulismo. Evil pede para o rei não executa-la. Nabucodonosor avisa que Dalila ficará trancada no calabouço até provarem que ela é sonâmbula. Zelfa procura Joana. Nabonido não aguenta ouvir Belsazar na aula de música. Gadise sente enjoo. Nebuzaradã e Rabe-Sáris flagram Joaquim e Edissa conversando. Eles zombam do príncipe. Sadraque avisa que passará a noite na porta do calabouço para tentar provar a inocência de Dalila. Arioque encontra o colar de Chaim no quarto de Shag-Shag e é obrigado a ordenar sua prisão. Kassaia conversa com Amitis e diz ter esperança em ficar grávida. Gadise diz estar aliviada por Matias ter descoberto a verdade sobre ela e Ebede. Fassur faz negócios com Tamir e Shamir. Evil diz que ajudará Daniel a achar o culpado pelo desvio nas contas do palácio. Lia se salva de um acidente. Elga sente raiva ao lembrar da traição de Chaim. Arioque avisa a ela sobre o colar encontrado com Shag-Shag. Nicolau procura Fassur e diz estar sendo atormentado pelo espírito de Chaim. Ebede-Meleque pede para conversar com Matias. Raquel visita Dalila na prisão. Neusta, Nitócris e Shamiran falam sobre o sonambulismo de Dalila. Sammu e Beroso temem uma investigação às contas do palácio. Ebede diz que Gadise ama Matias. Kassaia pede para Nabucodonosor aceitar a pretendente de Joaquim. Shag-Shag é levada para o calabouço. Hurzabum se desespera ao saber que a mãe foi detida. Zelfa caminha com Joana próximas ao canteiro de obras dos escravos. Asher e Lior se escondem para observá-las. Joana escuta um barulho e olha na direção deles.



Quinta-feira



Asher e Lior conseguem se esconder de Joana. Hurzabum pede ajuda a Daniel. Em conversa com Ebede, Matias diz não ter certeza se ama Gadise. Neusta agradece a ajuda de Kassaia. Arioque avisa ao rei Nabucodonosor sobre a prisão de Shag-Shag. Asher oferece ajuda à Lia. Zac mente e diz ter certeza que Shag-Shag é a assassina. Joaquim fica furioso ao saber que o rei aceitou a vinda de sua pretendente. Hurzabum agradece o apoio de Daniel. Zac fica tenso ao saber que Zelfa saiu sem avisar. Nabonido se desculpa com Evil pelo vexame dado na noite anterior. Neusta se mostra entusiasmada com a chegada da pretendente de Joaquim. Aspenaz cuida de Belsazar. Na prisão, Shag-Shag pede para Arioque cuidar de Hurzabum caso ela seja executada. Absalom diz que Nicolau precisa esquecer Chiam. Zac encontra com Joana e Zelfa. Absalom e Rabe-Sáris falam sobre a noite do crime. Hurzabum visita Shag-Shag na prisão. Mesaque diz que ajudará na defesa da adivinha. Elga diz que se livrará das roupas de Chaim. Daniel percebe que o valor cobrado pelas armas feitas na oficina de Chaim começou a mudar. Beroso fica nervoso ao saber que Absalom entregou as contas das encomendas de armas para o governador. Rebeca se irrita ao ouvir Zac culpando Shag-Shag. Abednego visita Lia e Naomi. Absalom encontra com Zac e avisa que Beroso quer vê-lo. Gadise procura Ebede e revela estar grávida de Matias. Beroso encontra com Sammu-Ramat e revela seu esquema com Chaim. Ele avisa que Daniel precisa morrer. Zac pergunta se Asher já decidiu se quer ou não que Joana saiba que ele está vivo.



Sexta-feira



Asher diz que abre mão de Joana para que Zac a faça feliz. Beroso ameaça Sammu e avisa que Daniel precisa morrer. Ebede se preocupa com a revelação de Gadise. Daniel fica intrigado com a diferença nas contas do fornecimento de armas. Sammu-Ramat pede para Darice buscar alguns ingredientes com Zabaia. Zac se declara para Joana. Asher se lembra da família e rumina o ódio por Nebuzaradã. Escondidos, Sammu-Ramat e Nebuzaradã se beijam. Arioque vai até a casa de Ravina para dar andamento à investigação sobre a morte de Chaim. Tamir e Shamir falam do novo negócio que farão com Fassur. Zelfa critica o sacerdote hebreu. Arioque faz perguntas a Ravina. O general diz acreditar na inocência de Shag-Shag. Darice encontra Zabaia e diz ter um pedido de Sammu. Zelfa critica o posicionamento de Fassur em relação ao casamento e tranquiliza Samira e Talita. Hurzabum toca flauta para Shag-Shag na prisão. Sammu-Ramat visita a adivinha. Ravina fala sobre o desejo de tornar-se administrador da sinagoga no lugar de Fassur. O sacerdote é convidado para um jantar na casa de Elga. Aspenaz avisa que Evil deseja ver Daniel. Beroso pede para Zac fingir que Absalom errou nos cálculos das vendas de armas. Arioque conversa com Aspenaz e diz acreditar na inocência de Shag-Shag. Nitócris discute com Nabonido. Evil procura o rei e chama Daniel para falar sobre o roubo nas contas do palácio. Zac chega em casa e se recusa a jantar na presença de Fassur. Dana incentiva o noivado de Joana e Zac. Sadraque chega para observar Dalila durante a noite. Ebede chama Gadise para uma conversa. Sammu-Ramat inala o incenso e tem alucinações. Sadraque percebe que Dalila é sonâmbula. No alojamento, uma escrava ameaça Lia com uma faca.