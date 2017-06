Confira a semana de A escrava Isaura (12 a 17/6)

Segunda-feira



Isaura e André se rendem a Leôncio. Ele bate em Isaura e a arrasta pelos cabelos. Leôncio manda o Sargento prender Bernardo. Miguel chora pelo sofrimento de Isaura. Branca deseja mal à Isaura e deixa Gabriel irritado. Leôncio se surpreende com Malvina que ainda está em sua fazenda. Ele manda André e Isaura para o pelourinho. Rosa se diverte com o sofrimento de Isaura. Flor-de-Lis vai à casa de Sebastião e diz à Aurora que está grávida de Henrique. Malvina ameaça deixar Leôncio na miséria. Tomásia expulsa Branca de sua casa. Belchior vai até o pelourinho falar com Isaura.



Terça-feira



Isaura pede que Belchior ajude André a fugir. Malvina proíbe Leôncio de maltratar André e Isaura. Rosa diz que faria tudo para ver André livre. Isaura diz a Leôncio que não se entregou a Álvaro. Sargento dá a notícia a Gioconda e Tomásia sobre a fuga de Diogo. Geraldo, Branca e Estela se hospedam no hotel de Bernardo. Helena diz a Henrique que matou Dr. Paulo. Leôncio começa a açoitar André com 50 chibatadas. Henrique fica radiante em saber que será tio. Rosa pede que Malvina salve André. Álvaro chega de surpresa na casa de Tomásia.



Quarta-feira



Para salvar Isaura, Álvaro e Miguel vão até a delegacia denunciar Leôncio. Depois das 50 chibatadas, Leôncio manda colocar sal grosso nas feridas de André. Rosa diz para Malvina ouvir as conversas de Leôncio e Francisco. Henrique pede que Sebastião volte para casa. Geraldo toma um susto ao ver Álvaro. João reúne os quilombolas para invadir a fazenda de Leôncio. Álvaro chega a delegacia e exige a prisão de Leôncio. Malvina se esconde e ouve Leôncio dizer a Francisco que vai matá-la. Malvina perdoa Rosa. Sebastião diz à Serafina que vai se casar com Gioconda. Malvina ameaça Leôncio. O Sargento chega a fazenda para prender Leôncio. Leôncio diz a Miguel e Tomásia que vai se vingar em Isaura.



Quinta-feira



Leôncio é colocado na cela. Malvina leva água e frutas para Isaura e André. Neste momento, aproveita para dizer que Álvaro está vivo e levou Leôncio para trás das celas. O Sargento pede a Álvaro que ele não vá até a fazenda dos Almeida. Leôncio joga o prato de comida no chão. Rosa conta à Malvina que Leôncio queria matá-la depois que ela pagasse a hipoteca. Aurora e Helena falam de suas tristezas na vida. Henrique e Flor-de-Lis discutem. Malvina escreve uma carta para seu pai. Leôncio tenta subornar o Sargento, mas ele não aceita. Cel. Sebastião fala para Henrique que ele voltará ser seu herdeiro. Perpétua e Pedrinho chegam na casa da Condessa para velarem o corpo de Álvaro. Ao entrar na sala, Perpetua encontra Gioconda e logo em seguida Álvaro. Perpétua cai em lágrimas. Malvina visita Leôncio na prisão. Helena não tem apetite para comer. Guarací, mulher de Areski passa mal. Diogo decide ir a cidade procurar um remédio que cure a varíola dela. Geraldo encontra sua mãe e irmã e lhes conta que Álvaro está vivo. Cel. Sebastião recebe carta de Malvina pedindo para que ele não pague a hipoteca da fazenda. Malvina decide largar Leôncio. André sofre de dor.



Sexta-feira



Raimundo dá água para André após Isaura lhe prometer dinheiro. Branca sente enjôo. Geraldo desconfia que Branca esteja grávida de Leôncio. Gioconda e Tomásia decidem visitar o Coronel. O Sargento leva o almoço de Leôncio. Após reclamar de tudo, devora a comida. João sai na frente da tropa dos quilombolas armados para salvar André. Rosa conta a Francisco que Malvina não pagará a hipoteca. Francisco corre para contar o fato para Leôncio. Rosa vai até André e diz que o ama. Miguel e Álvaro vão até a prisão onde está Leôncio para proporem um acordo. Perpétua diz a Gabriel que ainda há uma chance dele voltar a caminhar. Helena conta toda verdade sobre a morte do Dr. Paulo para Tomásia. Serafina aconselha Flor-de-Lis sobre Henrique. Rosa tenta matar Isaura de raiva, mas Raimundo não deixa. Álvaro decide ir ao banco para se informar sobre a hipoteca de Leôncio. Francisco chega até Leôncio e lhe conta o que Malvina planeja fazer. Cel. Sebastião pede Gioconda em casamento. Leôncio é libertado por uma ordem de soltura do juiz.