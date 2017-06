Confira a semana de Ezel (12 a 16/6)

Segunda-feira



Kenan vê as fotos de Eysan e Ezel juntos. Ramiz relembra o dia do casamento de Selma e Kenan. Eysan tenta falar com Ezel, mas ele não responde. Kenan vai ao encontro de Eysan e mostra as fotos a ela. Eysan conta a Ezel que Kenan apareceu e comemora o sucesso do plano. Ezel tenta explicar o plano a Bade, que não entende, mas concorda em deixar Ezel e Eysan viajarem juntos.



Terça-feira



Eysan se insinua para Ezel na casa de campo, mas ele resiste e os dois só conversam durante a noite. Quando amanhece, Eysan liga para Kenan e finge estar em perigo para atraí-lo. Kenan vai até a casa de campo e cai na armadilha de Eysan, que o coloca frente a frente com Ramiz.



Quarta-feira



Kenan consegue fugir e Ezel fica furioso com Eysan. Kenan relembra o dia em que trocou a vida do irmão pelo amor de Selma. Bade recebe um bilhete de Cengiz pedindo para se encontrar com ela. No passado, Selma abandonou Kenan para ficar com Ramiz, causando a guerra entre os dois.



Quinta-feira



Kenan exige que Eysan escolha entre ele e Ezel. Eysan pede Ezel em casamento, mas ele recusa. Ali mata o homem que invadiu o quarto de Azad. No passado, Selma renegou a filha que teve com Kenan e a entregou para adoção. Kenan tenta descobrir se sua filha ainda está viva e viaja para a cidade onde ela mora.



Sexta-feira



Kenan vai à casa da filha e descobre que Ramiz e Ezel estão na mesma cidade. Bade é vigiada pelos homens de Ezel, mas ela consegue escapar para se encontrar com Cengiz. Ezel e Ramiz por pouco não caem em mais uma emboscada de Kenan.



Sábado



Ezel conhece a primeira esposa de Ramiz a quem ele abandonou quando jovem. Ramiz entrega as chaves de suas propriedades a Ezel. Kenan conhece sua suposta filha. Ramiz encontra Kenan e o ameaça com um punhal. Temuz chega de carro trazendo Azad como refém, Kenan foge. Ezel e Ramiz vão ao encontro de Kenan para resgatar Azad e se envolvem num intenso tiroteio.