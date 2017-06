Confira a semana de Jikulumessu (12 a 17/6)

Segunda-feira



Joel acredita que Bianca está por trás da agressão que sofreu no Santa Agnes e seus inimigos estão confiantes que ele não irá voltar para o colégio.



A tia de Djamila tenta “vendê-la” a Alcides, mas Djamila foge e se perde no mato.



Elisa descobre que Nzola anda levando comida de casa para ajudar meninos de rua. Segue atrás dela até o bairro, mas não consegue evitar que Nzola fuja para ajudar Kleyde, uma das meninas de rua que está doente.



Sara passa mal depois de usar cocaína com Greg. Elena a encontra desmaiada em casa. Greg vai numa favela com William e Carlos para comprar droga. O trio espera os traficantes em um armazém sem saberem que, nos fundos, Nzola está dando umas roupas a Kleyde.



Rui está na iminência de apanhar os traficantes quando é avisado que a sua filha está passando mal.





Terça-feira



Rui abandona a perseguição aos traficantes por causa de Sara. Os traficantes acabam fugindo e vão encontrar Greg, Carlos e William em um armazém para fazerem o negócio. Sara se recupera sem que os pais desconfiem que usou cocaína.



A família Cabral, preocupada com o desaparecimento de Nzola, começa a busca por ela. Nzola é apanhada pelos traficantes de droga e sofre abuso sexual. Greg, William e Carlos não a defendem e acabam participando da agressão à menina.



Roberto pede auxílio a Rui para encontrar a filha. Preocupados com a presença da polícia no bairro, os traficantes e os três amigos fogem do armazém e abandonam Nzola desmaiada.



Na festa de Bianca, Pedro se declara e beija Vanessa.



Greg, William e Carlos combinam de se ajudarem mutuamente e ficam em silêncio sobre tudo o que aconteceu no armazém. Com anoitecer e a falta de notícias sobre o paradeiro de Nzola, a família começa a pensar no pior.





Quarta-feira



Desesperados pela falta de notícias sobre o paradeiro de Nzola, a família Cabral e Rui não desistem de percorrer todos os cantos do bairro onde Nzola foi vista pela última vez.



No Santa Agnes, Joel surpreende a todos ao voltar para as aulas. Bianca elabora um novo plano para retirar Joel de vez do colégio.



Para nunca mais correr o risco das suas duas famílias se cruzarem, Ivo consegue arrumar uma nova casa em Luanda para Nayr.



Joel descobre através de Nuno que Djamila fugiu da casa da tia, mas não perde as esperanças de um dia voltar a encontrá-la. Djamila é picada por uma cobra venenosa e é socorrida por um casal.



Greg, William e Carlos descobrem que a polícia está procurando Nzola.



Numa brincadeira, um dos amiguinhos de Kleyde chuta uma bola que vai parar dentro do armazém onde Nzola sofreu abuso e eles procuram um adulto que os ajude a recuperar a bola.





Quinta-feira



Para recuperar a bola que os jovens chutaram no armazém, uma das moradoras entra no local e encontra Nzola. Rui é chamado e confirma que ela foi violentada e está morta.



Diante desta notícia a família fica destroçada. Kleyde encontra a caneta de Carlos perto do armazém e tenta entregá-la para a polícia, mas sem sucesso.



Djamila continua entre a vida e a morte. Um “quimbanda” (curandeiro) é chamado para ajudá-la.



A família de Nzola prepara o funeral e Roberto afoga sua dor na bebida.



Djamila recupera-se milagrosamente e decide retomar a sua viagem até a capital Luanda para procurar seu primo.





Sexta-feira



Djamila se recupera da picada da cobra e segue para Luanda.



Lemba está destroçada e quer ir ao bairro onde Nzola morreu para tentar entender o que houve. A tensão entre Carlos, Greg e William cresce assim que se começa a saber o que aconteceu à Nzola. Carlos está com medo e receia que as pessoas descubram que eles estiveram no armazém.



Margarita fica feliz por Roberto deixar provisoriamente o Santa Agnes. Joel e Lemba conseguem falar com Kleyde e ela mostra o desenho que Nzola fez antes de morrer. Carlos dá por falta da sua caneta.



Djamila chega à província do Kwanza Sul e participa de uma festa onde é muito bem recebida. Ela é convidada a ficar durante um tempo.



Maria e Roberto descobrem que Nzola não foi só violentada, mas também assassinada.