Confira a semana de A padroeira (12 a 17/6)

Segunda-feira



Valentim penetra na festa com a ajuda de Dorotéia. Izabel recusa-se a deixar Diogo entrar em seu quarto e ele a acusa de não amá-lo. Cecília reconhece Valentim, mesmo mascarado. Inocêncio rouba um beijo de Delfina. Cecília pede para Izabel marcar um encontro com o mascarado. Honorato se insinua para Gertrudes e ela se ofende. Fernão humilha Lourenço. Valentim se encontra com Cecília, mas afirma que a despreza por ela ter se vendido a Fernão. Fernão manda que Valentim tire a máscara. Faustino elogia Izabel, deixando-a perturbada e Dorotéia fica furiosa ao ver. Valentim tira a máscara e Fernão desembainha a sua espada.



Terça-feira



Valentim luta e consegue fugir, com a ajuda de Dorotéia. Diogo avisa a Izabel que, se ela não ceder, desistirá dela. Valentim acusa Blanca de ser traiçoeira por não ter revelado que Cecília ia se casar. Cecília devolve a aliança a Fernão, mas ele recusa e afirma que quer se casar assim que puder. Dorotéia briga com Faustino por ele ter flertado com Izabel. Valentim fica muito decepcionado com Manoel por ter escondido a verdade e se muda para a vila dos pescadores. Gertrudes concorda em ajudar Cecília a encontrar Valentim após ela prometer que as casará com Fernão de qualquer jeito. Molina fica com ciúmes de Valentim, mas Blanca afirma que não tem interesse nele. Úrsula fica apavorada ao saber que a mulher que Fernão queria era Cecília e Manoel pede que ela desfaça o feitiço.



Quarta-feira



Úrsula se desespera porque o feitiço só acabará se Fernão voltar atrás. Honorato faz com que Valentim e Fernão prometam que não tentarão mais se vingar um do outro. Úrsula tenta convencer Fernão a desfazer o feitiço, mas ele se recusa. Lourenço se sente humilhado. Úrsula decide tirar o mapa do esconderijo, mas ela e Manoel descobrem que ele foi roubado. Cecília encontra Valentim, mas ele continua decepcionado. Dorotéia quer saber onde está a criança que Úrsula roubou, mas ela afirma que o menino já tem problemas demais. Cecília fica triste ao saber que Fernão já marcou a data do casamento. Zacarias vê um novo milagre da santa: a árvore seca começa a brotar.



Quinta-feira



Zacarias decide virar padre, mas Molina avisa que ele precisa de dinheiro. Padre Gregório oferece uma corrente de ouro para pagar os estudos de Zacarias. Faustino quer saber porque Dorotéia se recusa a ir embora da vila. Tiburcina jura para Úrsula que não foi ela quem roubou o mapa. Zacarias se despede de Izabel. Valentim fica furioso ao saber que a data do casamento de Cecília já está marcada. Várias pessoas da vila ganham santos iguais aos de Tiburcina, que percebe que o seu santo sumiu e, desesperada, confessa a Úrsula o mapa estava escondido lá dentro. Gertrudes aconselha Cecília a esquecer o amor, mas ela vê Valentim e decide se entregar para ele.



Sexta-feira



Cecília afirma que ainda se casará com Fernão, deixando Valentim surpreso. Blanca fica com ódio ao saber que Cecília se encontrou com Valentim. Gertrudes se horroriza ao saber o que Cecília fez e planeja não deixar Fernão perceber. João Alves aconselha Valentim a ir no casamento e tentar fazer Cecília desistir. Blanca manda Brásia roubar o lençol do enxoval de Cecília. Molina faz Blanca jurar que ela não vai fazer escândalo na hora do casamento. Úrsula confessa a Manoel que não é mãe de Valentim. O casamento se realiza, mas Úrsula o amaldiçoa e morre logo após. Blanca mostra a Fernão o lençol de Cecília manchado de sangue, e explica que ela dormiu com Valentim.



Sábado



Fernão fica furioso e se recusa a tocar Cecília, jurando que vai fazer da vida dela um inferno. Valentim fica pasmo ao saber de toda a verdade e faz com que Manoel prometa ajudá-lo a encontrar o mapa e sua verdadeira mãe. Delfina afirma que o poeta só se curará da paixão por Imaculada se amar outra pessoa e Dorotéia decide conquistá-lo. Imaculada aconselha Fernão a não deixar que ninguém saiba o que aconteceu e promete vigiar Cecília. Blanca pede que Valentim a perdoe. Gertrudes decide conseguir hóspedes para sustentar sua família. Dorotéia começa a seduzir Manoel, mas eles acabam brigando. Honorato pede que Gertrudes cuide de Zoé, enquanto ele estiver trabalhando. Diogo insiste que Izabel se entregue para ele.