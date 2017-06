Confira a semana de Malhação (12 a 17/6)

Segunda-feira



Mitsuko deixa as filhas na escola e estranha o tamanho da mochila de Tina. MB ofende Anderson e Tina se irrita. Felipe impede Clara de brigar com Lica. Tato flagra Keyla falando com K1. Malu aconselha Edgar a se aproximar de Clara. Ellen teme perder seu estágio. Fio convence Ellen a ir ao cinema com ele. Lica procura Mitsuko. Tato percebe Roney sem ação ao ver Josefina. Keyla pega um frasco de remédio com K1. Lica e Tina se escondem de Mitsuko. Bóris vai falar com Ellen.



Terça-feira



Tato pressiona Keyla. Bóris se encanta com o trabalho de Ellen e Jota. Mitsuko se desespera com o sumiço de Tina. Marta exige que Tina avise a Mitsuko que ficará em sua casa. Noboru contraria a esposa e deixa a filha na casa de Lica. Tato convence Keyla a não tomar remédio. Tina avisa a Anderson que está na casa de Lica. Bóris conta para Dóris sobre a conversa que teve com Edgar. Anderson sugere que ele e Tina terminem o namoro. Roney flagra Keyla comendo escondida. Mitsuko chega à casa de Lica e Tina fica nervosa.



Quarta-feira



Tina discute com Mitsuko por causa de Anderson. Roney sugere fazer uma nova festa na lanchonete. K1 e K2 incentivam Tato a continuar treinando com a bicicleta. Fio leva um fora de Ellen. Samantha e MB trocam elogios. Lica e Tina recebem uma advertência de Bóris. Josefina pede para Tato avisar a Roney que ela irá cozinhar na lanchonete. Keyla sente um mal-estar. Tato pede a Roney para treinar para o campeonato de bicicleta. Lica se surpreende ao ver MB e Samantha juntos. Tato repreende a namorada por ser impaciente com Tonico.



Quinta-feira



Tina implica com Lica por causa de Samantha. Keyla não amamenta Tonico. Luís pede para Marta sair com ele, Malu e Edgar. Benê, Lica, Tina e Keyla reviram o baú de Roney. Mitsuko pergunta a Edgar se Ellen continuará estagiando na escola. MC Pimenta não gosta da música de Tina que Anderson lhe mostra. Edgar se incomoda quando Marta chega com Luís para o jantar. Keyla reclama do cheiro da comida de Josefina. Marta e Luís se revoltam contra Malu e Edgar. Roney e Josefina se aproximam.



Sexta-feira



Lica não gosta de ver que Marta e Luís estão se entendendo. K2 obriga Tato a tirar uma selfie com ela. Keyla vê Tato cercado por várias meninas e se incomoda. Clara chega com Edgar à festa e Lica fica chateada. Tato se impressiona com o desempenho de Keyla na pista de dança. Fio tenta beijar Ellen na frente de Jota. Felipe esnoba Lica. Roney não acredita no que Josefina conta a ele. Benê comemora quando ouve a música que fez com Tina tocando na festa e tenta se exibir para Guto. Anderson e Tina brigam. Keyla se sente mal.