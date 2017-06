Confira a semana de Novo mundo (12 a 17/6)

Segunda-feira



Thomas atira contra Joaquim e Anna pede ajuda a Elvira. Bonifácio fica incomodado com a presença de Narcisa. Domitila encontra Thomas em seu quarto e tenta convencê-lo a desistir de Anna. Ferdinando se despede de todos na tribo e leva uma carta de Piatã para a irmã. Peter cuida de Joaquim. Licurgo e Germana se espantam com a felicidade de Hugo durante o trabalho. Piatã não aceita reatar com Jacira. Dom Pedro afirma a Bonifácio que Joaquim forjou a carta contra Domitila. Escravos fogem sem cumprir com o plano de Diara e Wolfgang, que se desesperam. Thomas tenta intimidar Anna.



Terça-feira



Diara e Wolfgang são surpreendidos por um capataz. Peter conta sobre o estado de Joaquim para Amália. Libério invade a casa de Sebastião e Cecília se desespera. Madre Assunção e as freiras procuram por Amália pela cidade. Elvira tenta invadir o quarto que Thomas aluga na taberna. Tibiriçá fala que Piatã deve se tornar Pajé. Narcisa orienta Leopoldina a ficar perto de Dom Pedro. Domitila decide ir à cerimônia do beija-mão e Dom Pedro se incomoda. Joaquim fala para Bonifácio que acredita que foi Thomas quem disparou contra ele. Elvira enfrenta Thomas.



Quarta-feira



Jacira faz uma armadilha para encontrar Piatã. Liu conta para Anna que ouviu Thomas discutindo com uma mulher. Dom Pedro pede a Patrício o anel que Carlota lhe presenteou. Cecília se recusa a comer e Idalina e Matias se preocupam. Narcisa pede para Lurdes ensiná-la a jogar bilhar. Wolfgang convida Ferdinando para se hospedar em sua casa. Peter avisa a Cecília que Amália fugiu do convento e está em sua casa. Piatã conta para Jacira que Tibiriçá quer que ele seja Pajé. Bonifácio ajuda Anna e Joaquim a se encontrar. Thomas aparece na sala onde Anna e Joaquim estão escondidos.



Quinta-feira



Anna e Joaquim combinam uma fuga sem ver Thomas. Ferdinando observa Diara no banho. Diara se comove com Ferdinando e desiste de mandá-lo embora. Cecília chora ao ver Libério. Leopoldina pensa em hospedar Narcisa no Solar da família. Dom Pedro dá o anel de Patrício para Domitila. Sebastião e outros fazendeiros se revoltam com a fuga dos escravos. Germana e Licurgo tentam convencer Hugo a entrar no quarto de Thomas. Peter fica impressionado com a mudança no comportamento de Amália. Piatã tem um sonho com sua irmã e fica nervoso. Thomas usa Vitória para ameaçar Anna.



Sexta-feira



Elvira ameaça ir com Quinzinho para Portugal. Anna enfrenta Thomas, mas se desespera quando ele se tranca no quarto com Vitória. Dom Pedro inventa uma desculpa para se encontrar com Domitila e Leopoldina se entristece. Wolfgang sugere que Diara vá com Ferdinando ao palácio. Cecília visita Amália. Peter e Libério conversam com Pedro sobre a Independência do Brasil. Joaquim recebe um recado de Anna para encontrá-lo. Bonifácio repreende Dom Pedro por suas atitudes. Hugo pede para Elvira fazer uma encenação para ele. Joaquim encontra Thomas no lugar de Anna.



Sábado



Joaquim teme pela vida de Anna e conta para Bonifácio seu acordo com Thomas. Ferdinando e Diara se lembram de quando se viram pela primeira vez e Wolfgang se incomoda. Dom Pedro tem um ataque epilético com Domitila. Thomas apresenta Sebastião para Anna como seu sócio. Leopoldina cuida de Dom Pedro e os dois se amam. Thomas insinua que o pai de Anna esteja vivo e Liu ouve a conversa. Piatã avisa a Jacira que não pode ficar com ela. Ferdinando entrega a carta de Piatã para Anna. Narcisa descobre que a amante de Dom Pedro mora no Solar. Joaquim ouve que não é pai de Quinzinho ao presenciar a conversa de Germana e Licurgo com Elvira.