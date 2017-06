Confira a semana de Pega pega (12 a 17/6)

Segunda-feira



Malagueta esconde a mala com o dinheiro roubado. Eric é preso. Bebeth conta a Flor sobre a felicidade dos funcionários quando Eric anunciou que não fechará o hotel. Eric garante a Siqueira que não roubou o hotel. Antônia comprova, pelas imagens das câmeras do hotel, que Eric está usando os mesmo óculos de um dos ladrões. Agnaldo pede perdão a Wanderley. Júlio pensa em devolver o dinheiro roubado por causa de Antônia. Maria Pia diz a Malagueta que sabe que ele é um dos ladrões do hotel. Sandra Helena alerta Agnaldo para não falar do roubo com Wanderley. Bebeth afirma a Cristóvão que Flor é a culpada por Eric estar preso. Maria Pia diz a Malagueta que em troca de seu silêncio deseja que ele lhe ajude a separar Eric e Luiza. Malagueta comunica a Maria Pia que Eric foi preso. Siqueira conta a Antônia que encontraram outro mandado de prisão contra Eric. Elza e Prazeres resolvem abrir a mala de Júlio.



Terça-feira



Luiza não acredita na inocência de Eric. Domênico avisa a Eric que ele será transferido para uma casa de custódia. Antônia revela a Luiza que Eric também se envolveu com corrupção. Márcio pede a Bebeth que vá à delegacia avisar que os óculos que Eric usava não são dele. Agnaldo fica nervoso ao saber que terá que depor. Antônia pede ajuda a Júlio para encontrar Bebeth. Tereza inventa para Borges que Márcio ganhou dinheiro consertando computadores. Prazeres e Elza se esforçam para Júlio se interessar por Antônia. Malagueta fica preocupado ao ver que Sandra Helena usou o dinheiro roubado para fazer compras. Eric afirma a Maria Pia que ama Luiza. Antônia consegue parar o ônibus em que Bebeth estava. Malagueta sugere que Agnaldo use Wanderley para montar seu álibi. Pedrinho se recusa a deixar o hotel. Malagueta procura Maria Pia para conversar.



Quarta-feira



Malagueta tenta se livrar do acordo que fez com Maria Pia, justificando que Eric ficará preso. Pedrinho decide deixar o hotel ao saber por Luiza que Eric está pagando sua estadia e de sua neta. Agnaldo diz a Júlio que não tem álibi para a noite do roubo. Antônia avisa a Bebeth que ela receberá uma intimação para depor. Maria Pia exige que Malagueta a ajude com seu plano de conquistar Eric. Malagueta percebe que Lígia controla a comida de Maria Pia. Dulcina repara na bolsa nova de Sandra Helena. Drica acha estranho que Sherlock tenha latido em frente a uma casa fechada na vila. Eric pede a Maria Pia que convença Luiza de sua inocência. Os hóspedes aplaudem Pedrinho ao vê-lo deixar o hotel. Malagueta promete a Agnaldo convencer Wanderley a ser seu álibi. Um amigo de Pedrinho se recusa a aceitá-lo em seu hotel. Agnaldo e Malagueta procuram Wanderley.



Quinta-feira



Pedrinho e Luiza deixam o hotel de Alfonso. Sandra Helena inventa uma desculpa para Tânia. Agnaldo decide contar sobre o roubo para Wanderley. Borges chega para falar com Jayme. Prazeres observa a casa fechada. O delegado Junqueira obriga Antônia e Domênico a investigar uma ocorrência. Malagueta acredita que Wanderley ajudará Agnaldo. Maria Pia chama Luiza e Pedrinho para ficarem em sua casa e Lígia se irrita. Maria Pia tenta intrigar Luiza contra Eric. Antônia marca um encontro com Júlio. Douglas realoca Nelito em outra função. Júlio desiste de ir ao cinema com Antônia. Sherlock entra na casa fechada para pegar uma bola e Drica se preocupa. Domênico decide rever o depoimento de Júlio e afirma a Expedito que ele não ficará com Antônia. Agnaldo pergunta a Wanderley se pode confirmar que estava com ele na hora do roubo do hotel. Lígia exige que Pedrinho e Luiza saiam de sua casa.



Sexta-feira



Maria Pia tenta acalmar Lígia. Wanderley decide aceitar o pedido de Agnaldo. Sérgio avisa Eric que ele deixará a casa de custódia. Júlio vai à casa fechada procurar Sherlock e se surpreende com Evandro. Sandra Helena reclama de seu trabalho para Dulcina. Evandro se apresenta para Elza e Júlio. Agnaldo presta seu depoimento. Maria Pia descobre que Sabine está vindo para o Brasil e explica para Luiza por que Eric não gosta da sócia. Bebeth recebe Eric na saída da casa de custódia. O empresário decide se mudar para o Carioca Palace. Márcio conversa com Bebeth e Borges não gosta. Aníbal comenta suas suspeitas contra Evandro e todos na vila se preocupam. Sandra Helena insinua que Wanderley pode usar seu depoimento para se vingar de Agnaldo. Márcio elogia o trabalho de Borges. Bebeth mostra sua intimação para Eric. Timóteo questiona Cássio sobre Malagueta. Wanderley chega à delegacia para prestar seu depoimento.



Sábado



Wanderley confirma o álibi de Agnaldo. Leila fala com Margot que irá procurar emprego. Lígia se insinua para Pedrinho. Sabine chega ao Rio de Janeiro e seu filho Dom é destratado no aeroporto. Sandra Helena se desentende com Tânia. Sabine e Dom chegam ao Carioca Palace. Tânia promete se vingar de Sandra Helena. Nelito leva um presente para Pedrinho, que se emociona. Antônia e Domênico discutem o caso sobre o roubo do hotel. Tânia encontra a nota fiscal da compra da bolsa de Sandra Helena. Sérgio encontra o ex-sócio de Eric no Projeto Bauxita. Cássio dá o recado de Timóteo para Malagueta. Eric convida Bebeth para ir ao cinema. Dom é admirado na piscina do hotel. Eric se surpreende com a chegada de Sabine à empresa. Athaíde flagra Pedrinho e Lígia se beijando e expulsa o amigo de sua casa. Sabine ofende Maria Pia e Eric a convida para ir ao cinema com ele e Bebeth. Luiza não consegue sua entrevista de emprego. Prazeres vê uma figura estranha caminhando pela vila e alerta o sobrinho. Luiza pede ajuda a Douglas.