Confira a semana de Os dias eram assim (12 a 16/7)

Segunda-feira



Alice tenta explicar a Kiki por que abandonou o marido. Vitor destrói o estúdio de Alice. Renato tenta fazer as pazes com Rimena. Sandoval questiona Cora sobre as contas da casa. Vitor tenta falar com Amaral, antes de voltar para o Brasil. Renato deixa panfletos para o comício no hospital e Rubens se incomoda. Gustavo tenta convencer Vera a contar a verdade para Renato. Vitor avisa a Amaral que Alice voltou para o Rio de Janeiro e manda que ele a siga. Toni conversa com Maria. Alice flagra Cora sendo rude com Lucas. Alice percebe que está sendo seguida por Amaral. Rimena é irônica com Renato. Josias e Cátia são discriminados em um restaurante. Cora exige que Kiki apoie Vitor. Amaral segue Alice até a livraria de Vera. Vera decide contar a verdade para Renato. Toni pensa em Maria. Renato e Rimena discutem e Vera não consegue falar com o filho. Alice pede a separação para Vitor.



Terça-feira



Vitor tenta convencer Alice a manter seu casamento. Vera tenta ajudar Renato e Rimena a se entenderem. Vitor se aproxima de Alice. Vera garante que contará a verdade para Renato após o comício. Alice reclama com Nanda de seu casamento. Amaral conta para Vitor que Alice foi à livraria da família de Renato. Amaral deixa Cora sozinha para ir ao comício. Renato não consegue sair do hospital e manda Rimena encontrar Gustavo. Vitor conversa com Alice e tenta convencê-la a voltar pra Miami com ele. Maria convida Toni para ir à praia. Amaral observa a movimentação das pessoas em direção ao comício. Maria e Toni se amam. Gustavo enfrenta Amaral. Alice e Renato se direcionam para o comício.



Quinta-feira



Rimena tenta acabar com uma discussão entre Gustavo e Amaral. Alice chama Nanda para ir com ela ao comício. Vitor pede a ajuda dos filhos para convencer Alice a voltar para Miami. Toni fala para Maria sobre o fim de seu casamento com Monique. Gustavo conta para Rimena por que deixou de tocar violão. Cátia se emociona ao ver a quantidade de pessoas no comício e lamenta a ausência da mãe. Josias decide ficar com Natália, que tenta se motivar a ir ao comício. Alice fotografa as pessoas na rua. Renato encontra com Gustavo e Rimena. Amaral decide deixar o comício e se encontra com Cora. Alice e Renato se lembram de quando se conheceram. Natália se emociona ao observar o palanque ao fim do comício. Alice vê Renato.



Sexta-feira



Renato estranha o comportamento de Alice e Gustavo tenta afastar a fotógrafa do irmão. Nanda tenta acalmar Alice. Gustavo pede para Renato falar com Vera. Maria se despede de Toni. Alice chega transtornada em casa e Vitor fica apreensivo. Vera revela a Renato sobre o trato que fez com Arnaldo e Amaral. Caíque encontra Nanda em uma boate. Vitor afirma a Alice que a Polícia mentiu para ele e para Arnaldo. Gustavo tenta acalmar Rimena. Vitor decide armar um encontro de Alice com Amaral. Natália vê Amaral na rua e se desespera. Rimena teme por seu casamento. Gustavo incentiva Vera a esquecer a carta de Alice. Caíque, Rudá e Esperança estranham a felicidade de Toni. Renato perdoa Gustavo. Vera devolve a Renato a carta que ele escreveu para Alice.