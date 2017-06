Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Promoções

Looke oferece 113 filmes de graça para leitores do AdoroCinema

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 53 visitas.





mauro_directv em 12 Jun 2017 - 21:45



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2458 | Foz do Iguaçu - PR





Por Redação — 12/06/2017 às 13:43



Corre que só vale até o dia 19 de junho.



Leitores do AdoroCinema, animem-se, pois a plataforma de streaming Looke está disponibilizando 113 filmes de graça para todos que nos acompanham. Para conseguir acessar a promoção, que vale de 12 a 19 de junho, basta usar o seguinte código para resgate: LOOKENOADOROCINEMA . Vamos assistir juntos?



Das 113 produções disponíveis você pode assistir a filmes de vários gêneros e épocas, incluindo títulos ganhadores de estatuetas do Oscar, como Beleza Americana, O Resgate do Soldado Ryan, Forrest Gump, A Duquesa e Babel. Também é possível assistir a longas de franquias como Atividade Paranormal, Sexta-Feira 13, Star Trek, Missão Impossível e Corra Que a Polícia Vem Aí. Dentre os dramas temos obras como O Voo, Prenda-me se For Capaz e Escritores da Liberdade. Além disso, alguns clássicos da sétima arte também estão disponíveis, incluindo toda a saga de O Poderoso Chefão e O Bebê de Rosemary.



Para conferir os filmes disponíveis, basta seguir o passo a passo abaixo:



- Escolha o filme que deseja assistir

- Clique em alugar

- Digite na tela o código LOOKENOADOROCINEMA no campo “Usar cupom”

- Pronto! Você já pode assistir por 48 horas!



O Looke é um serviço de streaming de vídeo que oferece aos seus consumidores a possibilidade de compra, aluguel e assinatura mensal de vários títulos. A plataforma disponibiliza filmes, séries e shows dos mais variados gêneros. o conteúdo pode ser acessado através do site, aplicativos de celulares e tablets, Smart TVs e no console Xbox



https://www.looke.com.br/movies/filmes-por-r-0,99



http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-131478/ Plataforma de streaming Looke oferece 113 filmes de graça para leitores do AdoroCinemaPor Redação — 12/06/2017 às 13:43Corre que só vale até o dia 19 de junho.Leitores do AdoroCinema, animem-se, pois a plataforma de streaming Looke está disponibilizando 113 filmes de graça para todos que nos acompanham. Para conseguir acessar a promoção, que vale de 12 a 19 de junho, basta usar o seguinte código para resgate:. Vamos assistir juntos?Das 113 produções disponíveis você pode assistir a filmes de vários gêneros e épocas, incluindo títulos ganhadores de estatuetas do Oscar, como Beleza Americana, O Resgate do Soldado Ryan, Forrest Gump, A Duquesa e Babel. Também é possível assistir a longas de franquias como Atividade Paranormal, Sexta-Feira 13, Star Trek, Missão Impossível e Corra Que a Polícia Vem Aí. Dentre os dramas temos obras como O Voo, Prenda-me se For Capaz e Escritores da Liberdade. Além disso, alguns clássicos da sétima arte também estão disponíveis, incluindo toda a saga de O Poderoso Chefão e O Bebê de Rosemary.Para conferir os filmes disponíveis, basta seguir o passo a passo abaixo:- Escolha o filme que deseja assistir- Clique em alugar- Digite na tela o códigono campo “Usar cupom”- Pronto! Você já pode assistir por 48 horas!O Looke é um serviço de streaming de vídeo que oferece aos seus consumidores a possibilidade de compra, aluguel e assinatura mensal de vários títulos. A plataforma disponibiliza filmes, séries e shows dos mais variados gêneros. o conteúdo pode ser acessado através do site, aplicativos de celulares e tablets, Smart TVs e no console Xbox























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído