Jornalista Miriam Leitão sofre ataque de violência verbal por delegados do PT

elvis_paiva em 13 Jun 2017 - 10:33



O ódio a bordo



por Míriam Leitão

13/06/2017 06:01



Sofri um ataque de violência verbal por parte de delegados do PT dentro de um voo. Foram duas horas de gritos, xingamentos, palavras de ordem contra mim e contra a TV Globo. Não eram jovens militantes, eram homens e mulheres representantes partidários. Alguns já em seus cinquenta anos. Fui ameaçada, tive meu nome achincalhado e fui acusada de ter defendido posições que não defendo.



Sábado, 3 de junho, o voo 6237 da Avianca, das19h05, de Brasília para o Santos Dumont, estava no horário. O Congresso do PT em Brasília havia acabado naquela tarde e por isso eles estavam ainda vestidos com camisetas do encontro. Eu tinha ido a Brasília gravar o programa da Globonews.



Antes de chegar ao portão, fui comprar água e ouvi gritos do outro lado. Olhei instintivamente e vi que um grupo me dirigia ofensas. O barulho parou em seguida, e achei que embarcariam em outro voo.



Fui uma das primeiras a entrar no avião e me sentei na 15C. Logo depois eles entraram e começaram as hostilidades antes mesmo de sentarem. Por coincidência, estavam todos, talvez uns 20, em cadeiras próximas de mim. Alguns à minha frente, outros do lado, outros atrás. Alguns mais silenciosos me dirigiram olhares de ódio ou risos debochados, outros lançavam ofensas.



— Terrorista, terrorista — gritaram alguns.



Pensei na ironia. Foi “terrorista” a palavra com que fui recebida em um quartel do Exército, aos 19 anos, durante minha prisão na ditadura. Tantas décadas depois, em plena democracia, a mesma palavra era lançada contra mim.



Uma comissária, a única mulher na tripulação, veio, abaixou-se e falou:



— O comandante te convida a sentar na frente.



— Diga ao comandante que eu comprei a 15C e é aqui que eu vou ficar — respondi.



O avião já estava atrasado àquela altura. Os gritos, slogans, cantorias continuavam, diante de uma tripulação inerte, que nada fazia para restabelecer a ordem a bordo em respeito aos passageiros. Os petistas pareciam estar numa manifestação. Minutos depois, a aeromoça voltou:



— A Polícia Federal está mandando você ir para frente. Disse que se a senhora não for o avião não sai.



— Diga à Polícia Federal que enfrentei a ditadura. Não tenho medo. De nada.



Não vi ninguém da Polícia Federal. Se esteve lá, ficou na porta do avião e não andou pelo corredor, não chegou até a minha cadeira.



Durante todo o voo, os delegados do PT me ofenderam, mostrando uma visão totalmente distorcida do meu trabalho. Certamente não o acompanham. Não sou inimiga do partido, não torci pela crise, alertei que ela ocorreria pelos erros que estavam sendo cometidos. Quando os governos do PT acertaram, fiz avaliações positivas e há vários registros disso.



Durante o voo foram muitas as ofensas, e, nos momentos de maior tensão, alguns levantavam o celular esperando a reação que eu não tive. Houve um gesto de tão baixo nível que prefiro nem relatar aqui. Calculavam que eu perderia o autocontrole. Não filmei porque isso seria visto como provocação. Permaneci em silêncio. Alguns, ao andarem no corredor, empurravam minha cadeira, entre outras grosserias. Ameaçaram atacar fisicamente a emissora, mostrando desconhecimento histórico mínimo: “quando eles mataram Getúlio o povo foi lá e quebrou a Globo”, berrou um deles. Ela foi fundada onze anos depois do suicídio de Vargas.



O piloto nada disse ou fez para restabelecer a paz a bordo. Nem mesmo um pedido de silêncio pelo serviço de som. Ele é a autoridade dentro do avião, mas não a exerceu. A viagem transcorreu em clima de comício, e, em meio a refrões, pousamos no Santos Dumont. A Avianca não me deu — nem aos demais passageiros — qualquer explicação sobre sua inusitada leniência e flagrante desrespeito às regras de segurança em voo. Alguns dos delegados do PT estavam bem exaltados. Quando me levantei, um deles, no corredor, me apontou o dedo xingando em altos brados. Passei entre eles no saguão do aeroporto debaixo do coro ofensivo.



Não acho que o PT é isso, mas repito que os protagonistas desse ataque de ódio eram profissionais do partido. Lula citou, mais de uma vez, meu nome em comícios ou reuniões partidárias. Como fez nesse último fim de semana. É um erro. Não devo ser alvo do partido, nem do seu líder. Sou apenas uma jornalista e continuarei fazendo meu trabalho.



(Com Alvaro Gribel, de São Paulo)



SEFREPE em 13 Jun 2017 - 10:40



Colhendo o que plantou!





elvis_paiva em 13 Jun 2017 - 11:00



SEFREPE escreveu Colhendo o que plantou!



Percebe-se que padece do mesmo mal. Lamentável.





Paulo Frank em 13 Jun 2017 - 11:49



Paiva...

Fanáticos existem em TODOS os partidos.

Leia certos comentários aqui no fórum e comprove!!!





elvis_paiva em 13 Jun 2017 - 12:12



Paulo Frank escreveu Paiva...

Fanáticos existem em TODOS os partidos.

Leia certos comentários aqui no fórum e comprove!!!



Mas só um partido se diz perseguido, mas é ele quem persegue seus oponentes, sob a batuta de seu líder "iluminado".





Paulo Frank em 13 Jun 2017 - 12:19



elvis_paiva escreveu Paulo Frank escreveu Paiva...

Fanáticos existem em TODOS os partidos.

Leia certos comentários aqui no fórum e comprove!!!



Mas só um partido se diz perseguido, mas é ele quem persegue seus oponentes, sob a batuta de seu líder "iluminado".



Não sou eleitor do PT, portanto não tenho pq ficar defendendo-o, mas não vejo como sendo "perseguido".

Desculpe amigo, mas tenho essa tua "visão"...

Entendo que TODOS os partidos tem lá suas mazelas, defeitos e virtudes. Só "ver" defeitos me parece sim fanatismo!





elvis_paiva em 13 Jun 2017 - 12:34



Paulo Frank escreveu elvis_paiva escreveu Paulo Frank escreveu Paiva...

Fanáticos existem em TODOS os partidos.

Leia certos comentários aqui no fórum e comprove!!!



Mas só um partido se diz perseguido, mas é ele quem persegue seus oponentes, sob a batuta de seu líder "iluminado".



Não sou eleitor do PT, portanto não tenho pq ficar defendendo-o, mas não vejo como sendo "perseguido".

Desculpe amigo, mas tenho essa tua "visão"...

Entendo que TODOS os partidos tem lá suas mazelas, defeitos e virtudes. Só "ver" defeitos me parece sim fanatismo!



Atualmente não sou eleitor de qualquer partido. Concordo que grande parte deles tem suas mazelas. Mas quando delegados de um partido tem uma atitude covarde como essa, estimulada pelo seu líder, me parece que o fanatismo está com eles, certo?





Paulo Frank em 13 Jun 2017 - 12:46



elvis_paiva escreveu Paulo Frank escreveu elvis_paiva escreveu Paulo Frank escreveu Paiva...

Fanáticos existem em TODOS os partidos.

Leia certos comentários aqui no fórum e comprove!!!



Mas só um partido se diz perseguido, mas é ele quem persegue seus oponentes, sob a batuta de seu líder "iluminado".



Não sou eleitor do PT, portanto não tenho pq ficar defendendo-o, mas não vejo como sendo "perseguido".

Desculpe amigo, mas tenho essa tua "visão"...

Entendo que TODOS os partidos tem lá suas mazelas, defeitos e virtudes. Só "ver" defeitos me parece sim fanatismo!



Atualmente não sou eleitor de qualquer partido. Concordo que grande parte deles tem suas mazelas. Mas quando delegados de um partido tem uma atitude covarde como essa, estimulada pelo seu líder, me parece que o fanatismo está com eles, certo?





Correto Paiva.

É sim uma atitude condenável!

DOS DELEGADOS...E NÃO DO PARTIDO. (penso que não podemos condenar o todo, por uma atitude de alguns)

Entendo assim.





CyberBattery em 13 Jun 2017 - 15:10



Comentário de Boechat ~13.6: "Não há polos distintos de poder: são todos iguais"











CRISPIM em 13 Jun 2017 - 15:36 Moderação



Não se pode esperar coisa diferente de pessoas extremas dentro dos partidos, de esquerda ou direita.

- Até o santo papa máximo do Pt tem agido com ufanismo e extremismo exagerado com maldades, contra seus oponentes e a Tv Globo. Querem até incendiar o Brasil quando perdem o apoio do Povo Brasileiro.



A repórter foi mais um ataque leviano destes baderneiros e desocupados que nem respeitam a Democracia.





Abs.





