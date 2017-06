Você está lendo um tópico

Revolução europeia?Netflix do esporte compra direitos e garante Champions League

Revolução europeia? 'Netflix do esporte' compra direitos e garante Champions League a partir de 2018

ESPN.com.br

Publicado em 13/06/2017, 09:25

Atualizado em 13/06/2017, 09:29



EFE/EPA/PETER POWELL

Real Madrid comemora o título da Champions League

Real Madrid comemora o título da Champions League

A revolução está a caminho? A DAZN, considerada a 'Netflix do esporte', assegurou a compra dos direitos de transmissão da Uefa Champions League entre 2018/19 e 2020/21. O acordo foi oficializado nesta terça-feira e chamou a atenção pelas cifras que envolveu: ao redor de 600 milhões de euros (R$ 2.145 bilhões) pelas três temporadas.



Somente os assinantes da Alemanha e da Áustria terão acesso à plataforma, que está se popularizando no mercado europeu.





Ela utiliza a tecnologia OTT (em inglês, over the top), considerado o pay-per-view do futuro e que, em breve, deve chegar também ao futebol brasileiro.



O acordo foi alinhado pela DAZN com a Sky Alemanha, que detém os direitos da Liga dos Campeões na Alemanha e na Áustria.





UEFA divulga seleção com os melhores da Champions League; veja

"Nós estamos extremamente orgulhosos de trazer a Uefa Champions para a DAZN a partir da temporada 2018/19. Esse direito complementa perfeitamente a nossa cobertura ao vivo de todas as ligas europeias. Agora, os torcedores poderão ver o que existe de melhor com a Premier League, Liga espanhola, Série A, Ligue 1 e também os melhores momentos da Bundesliga", disse o CEO da empresa, James Rushton, em comunicado.



O anúncio inaugura uma nova era no mercado europeu de direitos de transmissão.







Ou seja...

Mais uma plataforma que seremos obrigados a comprar se for de interesse ver algo.





O futuro é esse, compra-se apenas o que deseja realmente assistir.





O streaming, se não estiver atrelado a uma operadora de TV por assinatura convencional (como acontece com o premiere play, globosat play, fox play, espn watch, etc.), será sempre mais barato.



O streamig divide o custo da infra-estrutura com o assinante.



O acesso a internet é por conta do assinante, e este é fornecido por outra empresa contratada pelo assinante.



Não é necessário aluguel de satélite, receptores, técnicos que vão a casa do assinante, etc..



Vc pode assinar a netflix ou a Amazon Prime Video e nunca vai ser necessário falar com algum funcionário da companhia.



Praticamente tudo pode ser resolvido on-line, sem necessidade de cal-centers.



Vc entra no site da empressa, efetua a assinatura com um cartão de crédito, cujo valor da assinatura será debitado mensalmente.



Se por um motivo não poder ser debitado na data contratada o valor da assinatura, assinatura é interrompida e eles ti mandam um email avisando, pra que vc regularize, trocando o cartão ou algo parecido, no site.



Nem boleto tem!

















