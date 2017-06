Você está lendo um tópico

Receptor da NET reiniciando após desliga-lo pelo controle

andersonrr_ em 13 Jun 2017 - 14:09



Mesquita - RJ



Meu tio tem o receptor do modelo dxc5000knb e toda vez que ele desliga ele pelo controle. O equipamento da uma reiniciada e liga novamente para modo standy by. È normal ou defeito?



e outra coisa. È normal o receptor responder as comando do controle como mudar de canal etc?











Raeken em 13 Jun 2017 - 15:36 Moderação



São Paulo - SP



Sim, é um comportamento normal. E já é assim há uns bons anos.

A NET incluiu essa "função" de desligar e ligar após dois minutos, depois de desligado pelo controle remoto.

A teoria deles, é que isso ajuda a resolver problemas de travamentos (evitando que você ligue ao SAC, eles peçam para que desligue e ligue, e tudo se resolve) e também busque atualizações.

Então, todos os decoders HD/HD Max tem esse comportamento.



Só não entendi a segunda pergunta...





waltersandes em 13 Jun 2017 - 15:44



São Paulo - SP







È normal o receptor responder as comando do controle como mudar de canal etc?



É normal o receptor responder aos comandos do Controle Remoto, como mudar de canal, etc, por exemplo??? Ele quer mudar de canal pelo Controle Remoto. O receptor muda de canal, ou ele tem que se levantar e ir lá bem perto do receptor e trocar o canal no aparelho??? Kkkkkkkkkk!!!



Mas é cada uma que me aparece que mais parece duas.... Kkkkkkkkkk!!!



Abs,

Walter -

















