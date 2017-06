Oi firma parceria com FGV para desenvolvimento de projeto de IoT

A operadora de multisserviços Oi acaba de firmar parceria com a FGV para contribuir com o desenvolvimento do Projeto Internet das Coisas, liderado pelo Centro de Estudo de Tecnologia de Informação Aplicada (GVcia), da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV (FGV EAESP).



A companhia participará do projeto que contempla estudo sobre o ambiente de negócios de IoT, com o objetivo de criar uma ampla base de conhecimento, elaborar um panorama das principais iniciativas e tendências nessa área e propor medidas para a consolidação e utilização da IoT no país, além de criar um observatório para acompanhar as iniciativas públicas e privadas.



A Oi fará parte de encontros do Conselho de Executivos do GVcia , formado por dez dos principais CIOs do Brasil além de demais executivos, profissionais e acadêmicos. “ Essa parceria é uma oportunidade que teremos para aprofundar ainda mais as nossas discussões à respeito da IoT, que vem para transformar a forma como as empresas fazem negócios e também o nosso cotidiano. A Oi quer ser protagonista na oferta de soluções de IoT para o mercado B2B, que já estão em desenvolvimento na companhia ”, afirma Luiz Carlos Faray, diretor de TI do B2B da Oi.