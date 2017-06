History estreia décima temporada de Estradas Mortais

Produção original do canal History , a série Estradas Mortais (Ice Road Truckers) retorna ao canal em sua 10ª temporada, no dia 22 de junho, às 21h45. Com os efeitos das mudanças climáticas e do El Niño criando recordes de temperaturas altas, a nova temporada começa com um inverno nunca visto. Um senso de urgência extrema atinge os caminhoneiros das estradas de gelo junto com o medo de não consegui entregar os suprimentos para as comunidades que dependem deles.



Ao longo das nove temporadas anteriores, um grupo seleto de caminhoneiros especializados em longas distâncias – Darrel Ward, Mark Kohaykewych, Alex Debogorski, Todd Dewey, Art Burke, o novato Mike Simmons e a rainha das estradas geladas Lisa Kelly – manteve as vilas remotas e campos de trabalho do Norte do Canadá abastecidos durante os invernos rigorosos, dirigindo por centenas de milhas em estradas sob a água, cortadas por musgo congelado e pela superfície de rios e lagos cobertos de gelo. Os motoristas estão habituados a enfrentar tempestades ferozes, temperaturas congelantes e rivalidades amargas, mas sempre vencendo esses desafios para entregar suprimentos para as comunidades remotas.



Essa temporada traz um desafio nunca experimentado por esses caminhoneiros: as autoridades alertam que as altas temperaturas farão com que as estradas demorem mais para serem abertas e serão fechadas mais cedo. Cada companhia, independentemente de seu tamanho, será afetada por essas medidas.