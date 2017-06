Universal estreia quinta temporada de Elementary

O canal de TV por assinatura Universal estreia a quinta temporada de Elementary no dia 29 de junho, quinta-feira, às 22h, com a exibição dos dois primeiros episódios inéditos em sequência.



No quinto ano da série, Watson (Lucy Liu) ajudará um antigo paciente e tentará ser para ele, o que Sherlock (Jonny Lee Miller) foi para ela. Ao mesmo tempo, a dupla continuará investigando os crimes mais enigmáticos da Nova York. O elenco tem a participação confirmada de Nelsan Ellis (“True Blood”).



Em “ Folie a Deux ”, um criminoso responsável por diversas bombas, volta a cometer atentados, colocando toda a polícia de Nova York em estado de atenção. Sherlock e Watson auxiliam os policiais a encontrar o responsável pelos atentados.



Ao mesmo tempo, Watson busca ajuda de Shinwell Johnson (Nelsan Ellis), um ex-paciente cuja vida ela salvou quando era cirurgiã. Além disso, Holmes sente que sua parceira está infeliz e questiona se ela ainda está se sentindo realizada em sua carreira de detetive.



Já em “ Worth Several Cities ”, segundo episódio da nova temporada, Holmes é sequestrado pelo líder de uma gangue de rua, que quer usá-lo para a encontrar a pessoa responsável por um ataque aos seus homens. Holmes e Watson são envolvidos em uma caçada internacional para recuperar um artefato secular de valor inestimável.