TV Brasil reapresenta goleada do Brasil sobre Austrália

A TV Brasil reexibe nesta terça, dia 13 de junho, às 21h30, a vitória categórica do Brasil por 4 a 0 sobre a Austrália . A emissora transmitiu o amistoso hoje pela manhã, ao vivo, direto de Melbourne, com narração de Nivaldo Prieto e comentários do rei do futebol, Pelé, e do pentacampeão Denílson.



Com bom desempenho coletivo, em especial no segundo tempo, a goleada imposta aos donos da casa contou com dois gols do atacante Diego Souza. O zagueiro Thiago Silva e o também atacante Taison balançaram as redes e ampliaram a vantagem para a seleção que atuou com a camisa azul.



Diego Souza abriu o placar para a equipe treinada por Tite com um gol relâmpago aproveitando a saída de bola aos 10 segundos de jogo. O atleta do Sport Recife fez o gol mais rápido da história da seleção brasileira. A marca superou o recorde de Neymar que, em 2016, durante a Olimpíada, tinha feito um gol aos 14 segundos na partida contra Honduras.