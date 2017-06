A&E estreia a produção nacional Preamar

O canal de TV paga A&E estreia no dia 23 de junho a série nacional Preamar , produzida pela Pindorama Filmes em parceria com a HBO Latin America . A produção acompanha João Ricardo Velasco, um rico e bem-sucedido empresário, que faz uma aposta errada no mercado financeiro e perde tudo, com exceção de um apartamento na Vieira Souto, em Ipanema. Em busca de novos meios para ganhar dinheiro, descobre o mercado informal das praias do Rio de Janeiro.



Sem revelar nada sobre a situação à família, João Ricardo (Leonado Franco) começa a atuar no mercado informal da praia, que segue regras próprias. Em pouco tempo, torna-se sócio do mandachuva de Ipanema, e dono de barracas, Xerife (Roberto Bomfim). Em 13 episódios de 50 minutos de duração, e recheada de belas imagens, Preamar mistura drama e comédia para oferecer um retrato das praias cariocas como nunca se viu.



Também no elenco, Paloma Riani (Isabel), Hugo Bonemer (Fred), Jessika Alves (Manu), Rui Rezende (Nonato), Karen Junqueira (Paula), Laura Prado (Pri), Igor Cosso (Gustavo), Eliana Pittman (Da Guia), Sóstenes Vidal (Biu), Mumuzinho (Wallace), Allan Souza (Rai), Sandro Rocha (Tchelo) e Thiago Amaral (Pepete), entre outros.



Exibida pelo HBO em 2012, a série foi criada por Estevão Ciavatta, Patrícia Andrade e William Vorhees, e tem direção de Estevão Ciavatta, Anna Muylaert, Marcus Baldini, Mini Kerti, Márcia Faria e Lao de Andrade. O nome Preamar também significa maré alta.



No episódio de estreia, O mergulho , o mundo do bem-sucedido investidor João Ricardo Velasco (Leonardo Franco) ruiu. Ele acaba de ser demitido depois de fazer um mau investimento na bolsa de valores que terminou em catástrofe no banco onde trabalhava. Escondendo o fato da família, Velasco diz que vai tirar um ano para descansar. Pela manhã, ao sair para caminhar na praia, completamente desanimado, começa a observar o vaivém dos vendedores e tem um insight: sua retomada financeira pode estar ali, bem debaixo dos seus olhos, com os negócios da orla.