Luigi Baricelli apresenta o reality show "À Primeira Vista"

O reality À Primeira Vista estreia na tela da Band dia 22 de junho às 22h30. Com apresentação de Luigi Baricelli , o programa que irá ao ar às quintas-feiras, promove o encontro de duas pessoas solteiras que nunca se viram antes para um romântico jantar.



“ Os telespectadores vão testemunhar olhares de amor que nenhuma novela consegue mostrar. São olhares e interesses reais ”, afirma Guillermo Pendino, diretor de Entretenimento da Band. A atração, uma coprodução com o Discovery Home & Health , também será exibida no canal às segundas-feiras, a partir de 10 de julho, às 22h15.



À Primeira Vista é a versão brasileira de First Dates, formato da Eyeworks exibido com sucesso em dezenas de países. O programa já foi produzido na Espanha (com exibição diária), Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Portugal, Israel, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, entre muitos outros.



A primeira temporada terá 13 episódios. Em cada um deles, os telespectadores poderão acompanhar o primeiro encontro de até oito casais diferentes. “ O programa é uma comédia romântica da vida real ”, conta Luigi Baricelli. “ O primeiro encontro é um momento universal, todo mundo já passou por isso. E os participantes ficam muito à vontade, pois as câmeras são discretas ”, adianta o apresentador.