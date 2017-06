Você está lendo um tópico

Prime Box Brazil estreia na Oi TV em julho

Vcfaz em 13 Jun 2017 - 14:27 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24312 | Redação



Ampliando a sua cobertura na TV por assinatura brasileira, a programadora independente Box Brazil fechou acordo para distribuição do canal Prime Box Brazil no lineup da Oi TV a partir de 1º de julho.



O canal do novo cinema brasileiro exibe filmes de curta, média e longa metragem, além de obras seriadas dos mais variados gêneros, de ficção a documentários, assinadas por novos e consagrados diretores.



O Prime Box Brazil estará disponível nos pacotes Mix HD , Total HD , Mais e Mega no canal 85.



Os mais de 1 milhão e quatrocentos mil assinantes da Oi TV se juntam a partir de agora aos 12 milhões de espectadores que já possuem acesso ao Prime Box Brazil nas operadoras NET, Vivo, Claro, Algar, entre outras.











fadaco em 13 Jun 2017 - 14:31



anos | Set 2005 | Mensagens: 1134 | Florianópolis - SC



HD?





Ricardo em 13 Jun 2017 - 14:34 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5566 | Pontes e Lacerda-MT



fadaco , ainda estou aguardando a resposta. Operadora e canal ainda não deram esta informação.





CyberBattery em 13 Jun 2017 - 14:57



anos | Out 2015 | Mensagens: 1360 | Carapicuíba - SP



fadaco escreveu HD?



Provável. Mas tu sabes que HD no brasil não é em alta definição né? É só um SD com melhor nitidez por causa da alta compressão dos canais. Então não espere muito em nível de imagem!



Para quem gosta de curta metragem é legal, mas repete muito, a programadora precisa aumentar o acervo, há muita coisa boa no site, no canal há também bons filmes alternativos.





fadaco em 13 Jun 2017 - 15:14



anos | Set 2005 | Mensagens: 1134 | Florianópolis - SC



Ricardo escreveu fadaco , ainda estou aguardando a resposta. Operadora e canal ainda não deram esta informação.



Valeu Obrigado. é uma pergunta quase ridícula, ainda mais sendo a OI (SES 6), mas tem o caso do Amazonas que deve ter muita gente só com aparelho ou ponto SD.





Ricardo em 13 Jun 2017 - 16:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5566 | Pontes e Lacerda-MT



O canal será incluído em SD apenas.

















