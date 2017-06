Oi expande portfólio de serviços de segurança da informação

A Oi reformulou o seu portfólio de soluções de segurança da informação para o mercado de grandes empresas a partir desse ano, expandindo a proteção para ambientes que vão além do perímetro de rede (firewalls e IPS/IDS). O direcionamento da companhia em Management Security Services (MSS) passa a abranger também aplicações na nuvem (SaaS, PaaS e IaaS) e dispositivos móveis, desktops e laptops, mantendo uma visão holística em segurança da informação e prevenindo contra mais tipos de ataques. Os novos serviços fazem parte da estratégia de negócios do B2B voltada para o desenvolvimento de soluções de TICs que auxiliam as empresas na jornada da transformação digital, melhorando a experiência dos clientes e impulsionando os negócios.



O modelo MSS evoluiu para atender à nova realidade do mercado de segurança de informação, onde o aumento das velocidades médias de tráfego, do número de dispositivos conectados e a migração massiva de serviços para a nuvem, tem sido um desafio de gestão para quase todos os CIOs. Neste cenário, o MSS da Oi tem a capacidade de monitorar, detectar e agir frente a ataques que poderiam causar interrupções operacionais, levando à perda de clientes, oportunidades de vendas, depreciação da marca, ou mesmo resultar em perda ou bloqueio de dados.



“ A estratégia da Oi simplifica a vida do cliente, que passa a ter apenas um fornecedor de serviços de segurança. O SOC (Security Operation Center) Oi fica responsável pela manutenção, monitoração e atuação frente as ameaças, com técnicos certificados dentro da sua própria estrutura, acompanhando o atual aumento do número e complexidade dos ataques, bem como das exigências regulatórias que possam surgir ”, ressalta Luiz Carlos Faray, diretor de soluções de TI/SI B2B da Oi.