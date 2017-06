Você está lendo um tópico

“Jogo da Vida”, “Sinhá Moça” e “Explode Coração” Próximas reprises do Canal Viva

Lucélia Santos foi protagonista da primeira versão de “Sinhá Moça”.





A parceria entre Canal Viva e TV Globo acaba de aumentar. Novos títulos de novelas foram liberadas para reprisar na TV a cabo. Serão três títulos: “Jogo da Vida” (1982), de Silvio de Abreu; “Sinhá Moça” (1986), de Benedito Ruy Barbosa; e “Explode Coração” (1995), de Glória Perez.



Não há previsão de quando as novelas da Globo serão reprisadas no Viva, mas tudo indica que serão as próximas tramas do canal. As três produções foram grandes sucessos exibidos pela Globo, tanto que “Sinhá Moça” ganhou remake em 2006 e “Explode Coração” é um marco na teledramaturgia da emissora por ser a primeira produção gravada no Projac.





