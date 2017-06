NOW amplia oferta de canais ao vivo

O serviço de vídeo sob demanda NOW , disponível para assinantes NET e Claro , ampliou a oferta de canais ao vivo nesta semana com a chegada dos canais MTV , Comedy Central e Paramount Channel .



Com a novidade o serviço já disponibiliza aos assinantes o acesso em qualquer lugar (com conexão de internet) de 20 canais. São eles: Discovery Home & Heath, Cartoon Network, Nickelodeon, Band News, Discovery Channel, TNT, Investigação Discovery, TBS, Space, Discovery Turbo, Discovery Kids, Paramount Channel, Comedy Central, Boomerang, MTV, Animal Planet, TLC, TNT Séries, Band Sports e Curta!.