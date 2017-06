Você está lendo um tópico

INTELSAT 34

Silveira@ em 13 Jun 2017 - 15:45



anos | Jun 2017 | Mensagens: 3 | São Paulo - SP



BOA TARDE PESSOAL!



ALGUÉM PODERIA ME AJUDAR?

TENHO UMA ANTENA APONTADA PARA ESTE SATÉLITE ,SÓ QUE A NOITE O CANAL AMAZON SAT FICA CONGELANDO, DE DIA FUNCIONA NORMAL, PENSO QUER PODERIA SER O LNBF , OUVI FALAR QUE A BENDIN SAT TEM UM LNBF SENSÍVEL, OU PODE SER UM AJUSTE FINO?



SABE SE NO C3 ESTE CANAL O SINAL É MAIS FORTE ?



CRISPIM em 13 Jun 2017 - 15:58 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6827 | Itajaí - SC



Silveira@ , passei no outro tópico, ele está no Intelsat 34.



Tente primeiro um ajuste fino e acredito que sempre a solução é por aí ou antena maior.





