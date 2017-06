NET lança oficialmente o serviço "Replay TV"

A operadora de multisserviços NET lançou oficialmente nesta terça-feira, dia 13 de junho, o serviço “ Replay TV ”.



Agora, os clientes NET podem voltar no tempo e começar a assistir um programa da TV que já começou a ser exibido ou acessar os conteúdos exibidos em até 7 dias no guia de programação. Inicialmente, os clientes da cidade de São Paulo (com Pacote Top HD) podem utilizar este recurso. Os programas e canais disponíveis podem ser identificados com o ícone Replay TV.



“ A verdadeira experiência multitela é na NET, que tem a programação mais completa e traz novos recursos que dão ainda mais liberdade de escolha para o cliente ” conta Marco Dyodi, Diretor de Marketing da Unidade Residencial da Claro Brasil.



Também é possível “multitelar” nas redes sociais diretamente do controle remoto, postando a sua dica de programação na timeline do Facebook.