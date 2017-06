NET lança serviço de monitoramento e automação residencial

A operadora de multisserviços NET anunciou nesta terça-feira, dia 13 de junho, o NET Smarthome , o serviço de monitoramento e automação residencial com câmeras e sensores, que possibilita ao cliente visualizar e acompanhar tudo o que acontece em sua casa pela tela do celular. O serviço já está disponível para os clientes da cidade de São Paulo .



O sistema inclui a instalação de um painel inteligente, câmeras IPs e sensores diversos (de presença, porta /janela etc) configurados para direcionar as imagens para a nuvem e que podem ser acessadas pelo APP ou site.



“ É possível acompanhar quem entra e quem sai de sua casa por meio de notificações e clipes de vídeo enviadas diretamente para o celular. Usando a automação, que é um dos grandes diferenciais do produto, o cliente pode otimizar melhor seu tempo com um gerenciamento mais completo do que acontece em sua residência ”, revela Marco Dyodi, Diretor de Marketing da Unidade Residencial da Claro Brasil.



Os clientes já podem contratar o serviço na página da NET por R$99,90/mês. A mensalidade do serviço inclui a gravação de clipes de até quatro câmeras, além do painel e dos sensores cedidos sem custo durante o período de contratação.