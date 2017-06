NET anuncia ampliação de rede Wi-Fi e novos planos de telefonia fixa ilimitada

A operadora de multisserviços NET anunciou nesta terça-feira, dia 13 de junho, a ampliação de sua rede Wi-Fi para mais de 3 milhões de locais públicos, incluindo aeroportos. A operadora desenvolveu uma tecnologia que permite a habilitação de um segundo acesso à banda nos equipamentos dos clientes NET Virtua . A conexão é gratuita para clientes de banda larga com velocidade superior a 5 Mega e para clientes com planos pós-pago da Claro.



Neste segundo acesso, é habilitado o NET-Claro-Wi-Fi , utilizando uma banda separada e sem alterar ou consumir a banda do NET Vírtua contratada pelos clientes. O objetivo é trazer mais comodidade e benefício para os clientes que poderão navegar na internet em mais pontos, sem custo adicional.



A operadora anunciou também os planos Ilimitado Brasil Total 21 e o Ilimitado Mundo Total 21 que incluem ligações locais e longa distância nacional ilimitadas (usando 21 da Embratel) para qualquer operadora fixa ou móvel. O plano Ilimitado Mundo Total 21 também inclui ligações ilimitadas para fixos de mais de 35 países e celulares dos EUA.



O plano Ilimitado Brasil Total 21 será comercializado a partir de R$ 40,00 e o plano Ilimitado Mundo Total 21 a partir de R$60,00 mensais.