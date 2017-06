NOW poderá ser contratado por clientes sem pacote de TV

A NET apresentou mais uma novidade em relação ao serviço de vídeo sob demanda NOW nesta terça-feira, dia 13 de junho.



Os clientes que optam apenas pela contratação de internet banda larga da NET já podiam acessar o NOW online com catalogo de 15.000 títulos do Claro Video, que inclui filmes, séries exclusivas e conteúdo infantil.



Agora, a NET anuncia uma opção para estes clientes terem o acesso a este conteúdo também pela TV (a partir de R$ 20 mensais) por meio da instalação de um decodificador HD. E ainda contratarem os pacotes de TV por assinatura sob demanda, quando quiserem.