NET anuncia novo conceito de comunicação da marca

Há poucos anos, a operadora de multisserviços NET mudou a forma de assistir televisão com o NOW , o serviço de vídeo sob demanda da operadora que hoje é uma das principais plataformas de distribuição de conteúdo do Brasil. A partir desta semana, a NET convida os clientes a “ multitelarem ”, ou seja, aproveitarem todos os serviços convergentes da empresa, de diferentes formas: assistir conteúdo pela TV, em tablets, computadores e celulares; navegar com ultravelocidade na banda larga da operadora; falar ilimitado e navegar no 4G mais rápido do Brasil com o celular da Claro.



A operadora lançou a campanha publicitária “ Multitelei ”, com um filme embalado por uma versão especial da música “Farofei”, de Karol Conka , para materializar este novo momento. Além de interpretar a música-tema, a cantora e apresentadora tem participação no vídeo em recortes bem coloridos, que unem descontração, alegria e mostram a rotina das pessoas que estão sempre online, assistindo diversos conteúdos.



A estratégia adotada pela NET visa impactar diferentes públicos: famílias, crianças e jovens. E o novo conceito de comunicação reflete o comportamento “ multitelas ”, que hoje já faz parte do dia a dia dos consumidores.



“ O novo conceito de comunicação da marca mostra os clientes ‘multitelados’ através da NET. Afinal, estamos com eles em todos os lugares com os nossos serviços convergentes, conectando-os com o melhor do conteúdo e tudo que os interessa ”, explica Roberta Godoi, Diretora Comercial e de Comunicação da Unidade Residencial da Claro Brasil.



Diversas telas



Segundo pesquisa recente da Nielsen sobre o hábito de ver TV no Brasil e na América Latina, o serviço de vídeo sob demanda complementa a experiência de assistir conteúdo de forma tradicional e seu crescimento é sustentando pela vantagem de poder assistir o que quiser, quando desejar. Os dados revelam que os brasileiros, além de assistirem conteúdo sob demanda pela TV, também assistem pelo computador (81%) e pelo celular (61%). E é neste comportamento multitela que a NET reforça sua liderança.



Nunca se assistiu tanto conteúdo quanto hoje. Nos últimos 12 meses, foram contabilizados cerca de 1 bilhão de streamings no NOW , o que reforça o sucesso entre os brasileiros ano após ano desde o seu lançamento.



“ A forma de assistir TV está mudando, mas a essência não. É fundamental ter conteúdo de qualidade e alta tecnologia para entregar a programação mais adequada ao perfil de cada consumidor na TV e nas plataformas que desejarem ”, comenta Marco Dyodi, Diretor de Marketing da Unidade Residencial da Claro Brasil.