RedeTV! Salvador Canal 22.1

A RedeTV! colocou recentemente o seu sinal digital no ar aqui em Salvador, e, numa iniciativa inédita, está fazendo propaganda em algumas rádios sobre isso. Pegou um canal excelente, que se usado corretamente agregaria muito a emissora; massss, é a RedeTV!, a emissora de pior cobertura do Brasil. apenas estar no ar, não importa como e nem a qualidade, é o que importa. Isso, logicamente, se reflete em seus baixos índices de audiência. O que poderia "forçar" a melhora de qualidade do sinal da "rede" seria a diminuição de anunciantes do canal (os poucos) e das igrejas. Se estes condicionassem o aporte de dinheiro com um sinal verdadeiramente abrangente e real, a emissora teria uma cobertura melhor.



Parece que a ideia original dos donos era apenas fazer um canal de sub-celebridades com foco em fofocas, baixaria e grade vendida a igrejas. Pois nem um nome real se preocuparam em dar a "emissora". Nas atuais circunstâncias, pode-se dizer que a emissora "corta o vento" pois apesar de existir, ter uma estrutura central moderna, concentra sua produção em produtos de baixa qualidade e descartável. Pior que ela é a Record, mas ai é outra história.... Pelo menos agora por aqui teoricamente podemos assistir a RedeTV!, pois na era analógica ela era uma tv comunitária, só pegava na Federação.