Rede NGT Passa a transmitir parte da programação da TV Plenitude

FERA-SP em 14 Jun 2017 - 12:30





















A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus do o Apóstolo Agenor Duque comprou a faixa matutina da Rede NGT (Nova Geração de Televisão), canal digital 48.1 em São Paulo. Os valores não foram divulgados. Com a entrada da igreja, programas saíram da programação e o ”NGT Kids” apresentado pelo Leleko será exibido às 13h.



O apóstolo Agenor Duque já passou por diversos canais sempre afundando e deixando dívidas, foi assim na Rede Brasil, RBI e em canais da NET. Procurado a Igreja não respondeu as informações e a duração do contrato, os valores não foram divulgados, porém, segundo uma fonte o valor mensal será de R$ 400 mil reais mensais.



Baixo para os padrões dos ”telecultos” dos canais. A cifra baixa é justificada pelo alcance da NGT em São Paulo e suas falhas , algumas regiões de São Paulo o sinal digital não é nítido.



A Rede NGT (que não tem assessoria de imprensa) procurada não se manifestou até o fechamento desta nota.



O canal com sede em São Paulo não tem anunciantes e sobrevive com produções independentes e um com verbas do governo federal em campanhas.



Fonte: https://portal4.wordpress.com/2017/06/14/sem-anu...do-trono-de-deus/



b@nzé em 14 Jun 2017 - 13:01







Enquanto não tiver alterações na lei das comunicações, onde grupos estrangeiros poderão comprar emissoras nacionais, sempre vai ocorrer isso. No mais, a NGT é uma vencedora, existe a mais de 15 anos, e nunca se vendeu, a não ser pequenos horários em sua grade.





CyberBattery em 14 Jun 2017 - 13:10











" O apóstolo Agenor Duque já passou por diversos canais sempre afundando e deixando dívidas, foi assim na Rede Brasil, RBI e em canais da NET "



Como "Apóstolo", deveria ser o primeiro a dar exemplo e não ser caloteiro.



Lucas 14:28-30



+ 1 canal para ser excluído da lista de canais da minha tv e só aumenta... infelizmente!"Apóstolo",Lucas 14:28-30





Rafa! em 14 Jun 2017 - 13:12







A NGT vai mudar suas transmissões para a torre da Tv Aparecida, inclusive usar as antenas banda- larga da emissora católica!! Creio que seja isso que motivou a NGT a alugar horários para a Plenitude, pois, creio eu, não vai sair barato para ela!! E a emissora também adquiriu novos equipamentos para transmitir seu sinal, e isso deve custar caro.





STOLEDO em 14 Jun 2017 - 13:54







vão-se os anéis , vão-se os dedos também. espero que eles recebam para por melhores programas nos horários não negociados.

















