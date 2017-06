Rede Brasil na NET/São Paulo a partir de Julho

Durante o programa a A Tarde é Show do dia 13/06/2017, o apresentador e diretor de programação Evê Sobral confirmou que a REDE BRASIL vai entrar na NET/SÃO PAULO pelo canal 13, a partir de JULHO. Essa mesma confirmação foi feita também no programa Visão da Vida do dia 10/06/2017.



Vídeo do programa Visão da Vida com a confirmação (assista o video a partir de 11:00 min)