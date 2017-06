Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Fernanda Gentil estreia programa "Convocadas" na nova Rádio Globo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 104 visitas.





Vcfaz em 15 Jun 2017 - 0:04 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24317 | Redação



Globo , nesta última terça-feira, dia 13 de junho, às 22h, o programa " Convocadas ", mesa redonda pilotada pela apresentadora do Esporte Espetacular, da TV Globo, Fernanda Gentil .



Na companhia de Vanessa Riche , do SporTV, e das repórteres Camila Carelli , Ana Thaís Matos e Mayra Siqueira , do Futebol Globo no Rádio, Fernanda analisará os principais assuntos do futebol e de outras modalidades esportivas. Em sua estreia, o programa recebe o ex-atacante Wendell Lira, que pôs fim a uma carreira de 27 anos no futebol para lançar o seu canal de games no YouTube.



O programa pode ser acompanhado em 98,1 FM (no Rio de Janeiro) ou pelo site Estreou na nova rádio, nesta última terça-feira, dia 13 de junho, às 22h, o programa "", mesa redonda pilotada pela apresentadora do Esporte Espetacular, da TV Globo,Na companhia de, do SporTV, e das repórteres, do Futebol Globo no Rádio, Fernanda analisará os principais assuntos do futebol e de outras modalidades esportivas. Em sua estreia, o programa recebe o ex-atacante Wendell Lira, que pôs fim a uma carreira de 27 anos no futebol para lançar o seu canal de games no YouTube.O programa pode ser acompanhado em 98,1 FM (no Rio de Janeiro) ou pelo site www.radiogloblo.com.br























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído