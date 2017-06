SKY estreia o canal Fish TV em julho

Os assinantes da operadora de multisserviços SKY terão acesso a um novo canal a partir do dia 1º de julho com a chegada da programação da Fish TV .



A novidade poderá ser conferida no canal 162 .



A FishTV é um canal de TV criado especialmente para quem curte pesca e aquarismo. Seja no mar, rios, açudes, riachos ou aquários, a programação da FishTV tem tudo que você quer saber sobre o seu hobby preferido.



São programas sobre pesca oceânica ou de água doce, gastronomia, turismo, aquários de todos os tipo e muito mais.