Você está lendo um tópico

Televisão

Viva confirma exibição de “Explode Coração”, “Jogo da Vida” e “Sinhá Moça”

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 80 visitas.





Knight em 15 Jun 2017 - 13:07



anos | Out 2015 | Mensagens: 248 | Osasco - SP





Lucélia Santos, Marcos Paulo e Sérgio Viotti em cena de “Sinhá Moça”; trama será exibida no Viva





Com “Tieta” e “Por Amor” há pouco mais de um mês no ar e “Fera Radical” entrando em sua segunda semana de exibição, o Viva já tem definidas as três novelas que levará ao ar a partir de dezembro (substituindo as duas primeiras) e janeiro (na vaga da última). “Explode Coração”, “Jogo da Vida” e “Sinhá Moça” foram os títulos escolhidos pelo canal, já liberados pela Globo.



A informação foi confirmada ao RD1 pela assessoria do Viva, que ainda não divulgou os horários de cada trama. “Jogo da Vida”, de Silvio de Abreu, foi exibida originalmente em 1981 e reapresentada em 1985. Foi a partir desta trama, estrelada por Glória Menezes, que o horário das 19h passou a investir em comédias escrachadas, conquistando, muitas vezes, mais audiência que as produções das 20h.



“Sinhá Moça”, de 1986, também já foi reexibida (em 1993). A adaptação do romance de Maria Dezonne Pacheco Fernandes, realizada por Benedito Ruy Barbosa, é uma das mais bem-sucedidas no mercado externo. A Globo escalou Lucélia Santos e Rubens de Falco, como a abolicionista Sinhá Moça e seu pai escravocrata Barão de Araruna, justamente para repetir o fenômeno “Escrava Isaura” (1976).



Exibida entre dois sucessos – “A Próxima Vítima” e “O Rei do Gado”, com uma minissérie no meio, “O Fim do Mundo” –, “Explode Coração” (1995) causou ao usar a internet, ainda engatinhando, para unir os protagonistas, Dara (Tereza Seiblitz) e Júlio (Edson Celulari). A novela, que trazia o drama de mães de crianças desaparecidas, ficou marcada pelo desempenho sofrível de Ricardo Macchi, o Cigano Igor.





Fonte: Lucélia Santos, Marcos Paulo e Sérgio Viotti em cena de “Sinhá Moça”; trama será exibida no VivaCom “Tieta” e “Por Amor” há pouco mais de um mês no ar e “Fera Radical” entrando em sua segunda semana de exibição, o Viva já tem definidas as três novelas que levará ao ar a partir de dezembro (substituindo as duas primeiras) e janeiro (na vaga da última). “Explode Coração”, “Jogo da Vida” e “Sinhá Moça” foram os títulos escolhidos pelo canal, já liberados pela Globo.A informação foi confirmada ao RD1 pela assessoria do Viva, que ainda não divulgou os horários de cada trama. “Jogo da Vida”, de Silvio de Abreu, foi exibida originalmente em 1981 e reapresentada em 1985. Foi a partir desta trama, estrelada por Glória Menezes, que o horário das 19h passou a investir em comédias escrachadas, conquistando, muitas vezes, mais audiência que as produções das 20h.“Sinhá Moça”, de 1986, também já foi reexibida (em 1993). A adaptação do romance de Maria Dezonne Pacheco Fernandes, realizada por Benedito Ruy Barbosa, é uma das mais bem-sucedidas no mercado externo. A Globo escalou Lucélia Santos e Rubens de Falco, como a abolicionista Sinhá Moça e seu pai escravocrata Barão de Araruna, justamente para repetir o fenômeno “Escrava Isaura” (1976).Exibida entre dois sucessos – “A Próxima Vítima” e “O Rei do Gado”, com uma minissérie no meio, “O Fim do Mundo” –, “Explode Coração” (1995) causou ao usar a internet, ainda engatinhando, para unir os protagonistas, Dara (Tereza Seiblitz) e Júlio (Edson Celulari). A novela, que trazia o drama de mães de crianças desaparecidas, ficou marcada pelo desempenho sofrível de Ricardo Macchi, o Cigano Igor.Fonte: https://rd1.com.br/viva-confirma-exibicao-de-exp...vida-e-sinha-moca























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído