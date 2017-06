Você está lendo um tópico

Televisão > Agenda

Confira a relação de canais e serviços com sinal aberto

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 93 visitas.





Vcfaz em 15 Jun 2017 - 17:02 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24320 | Redação







Confira abaixo a relação dos principais canais com sinal aberto no momento:





01 a 30 de junho



Canal FishTV com sinal aberto.

Operadoras confirmadas: Oi





09 a 25 de junho



Canal Paramount com sinal aberto.

Operadoras confirmadas: Oi, Vivo





12 a 21 de junho



Canal Lifetime com sinal aberto.

Operadoras confirmadas: NeoTV, SKY





14 a 19 de junho



Serviço de vídeo sob demanda Sexy Hot Play com sinal aberto.

Operadoras confirmadas: Aberto para todos





15 a 18 de junho



Canais da Rede Telecine com sinal aberto.

Operadoras confirmadas: NET, Claro





02 a 07 de julho



Canal Lifetime com sinal aberto.

Operadoras confirmadas: Oi





07 a 27 de julho



Canal Nick com sinal aberto.

Operadoras confirmadas: Oi Confira abaixo a relação dos principais canais com sinal aberto no momento:























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído