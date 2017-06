Rio: Escolas de samba ameaçam não desfilar no Carnaval de 2018

Você está lendo um tópico

Rafa! em 16 Jun 2017 - 0:42



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1902 | São Paulo - SP



A Liga Independe das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) reagiu ao anúncio do prefeito Marcelo Crivella (PRB) de que cortaria metade da subvenção paga às agremiações, ameaçando não realizar o desfile do Carnaval em 2018.





Desfile de Carnaval na Marquês de Sapucaí realizado neste ano (Daniel Ramalho/VEJA.com)



Em nota enviada na noite desta quarta-feira, a Liesa, que representa todas as escolas do Grupo Especial do Rio, informou que, se a prefeitura concretizar a medida, “ficarão inviabilizadas as apresentações” no ano que vem. A instituição também afirmou que o corte trará “graves consequências para a produção do espetáculo, tornando inviável a realização do mesmo, nos moldes em que é anualmente apresentado”.



Na última segunda-feira, Crivella divulgou que usaria metade da verba destinada às escolas de samba para dobrar a diária paga às creches — de 10 para 20 reais. Com isso, o dinheiro repassado às agremiações pela administração cairia de 24 para 12 milhões de reais.



“O que estamos fazendo é refletir como gastar melhor. Se vamos usar esses recursos para uma festa de três dias ou ao longo de 365 dias ao ano”, disse o prefeito. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Crivella foi criticado neste ano por não ter comparecido à cerimônia de entrega da chave da cidade ao Rei Momo, conforme é tradição nos carnavais, e por não ter ido aos desfiles na Marquês de Sapucaí, mesmo com os acidentes ocorridos. Na ocasião, ele afirmou que “cada um não deve ser obrigado a fazer nada” e que a sua agenda não é “necessariamente” a mesma da imprensa.



Larry.Tate em 16 Jun 2017 - 1:04



anos | Out 2007 | Mensagens: 2012 | São Paulo - SP



O Crivella cortou a metade da verba e eles dizem que “ficarão inviabilizadas as apresentações” no ano que vem.



Tudo bem, já que com a metade da verba as apresentações ficam inviabilizadas então que corte tudo oras!!



Se metade não serve então que não aceitem.





Rafa! em 16 Jun 2017 - 1:13



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1902 | São Paulo - SP



Estes donos de escolas de samba gostam de mamar nas tetas das prefeitura! Será que não conseguem se com apoio de empresas privadas?





Larry.Tate em 16 Jun 2017 - 1:17



anos | Out 2007 | Mensagens: 2012 | São Paulo - SP



Rafa! escreveu Estes donos de escolas de samba gostam de mamar nas tetas das prefeitura! Será que não conseguem se com apoio de empresas privadas?



Se o carnaval é tão bom assim para o turismo deveria ser bancado pelos hotéis e restaurantes do Rio e por quem fatura com o carnaval.

Privatizar o carnaval do Rio seria a melhor solução para todos.





CRISPIM em 16 Jun 2017 - 1:21 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6840 | Itajaí - SC



Estado quebrado e as escolas de samba querem ostentação com dinheiro que deve ser usado na saúde, educação, salários , corrupção.... (corrupção agora faz parte de caixa 2 dos corruptos).





Lamentável esta mamata de aproveitadores que ficam o ano inteiro fazendo alegorias, sem produzir ao Estado e ainda ganham milhões R$ de verbas. Tem que cortar 100% e que arrumam outra fonte de renda.



Abs.

















