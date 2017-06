Você está lendo um tópico

Jornalista Alexandre Garcia também é insultado em voo por militante

Larry.Tate em 16 Jun 2017 - 0:57



anos | Out 2007 | Mensagens: 2012 | São Paulo - SP



Golpista! Vai ter Mimimiriam Leitão', dizia um rapaz no embarque em voo da Gol



O Estado de S.Paulo

15 Junho 2017 | 23h10



O jornalista Alexandre Garcia, da TV Globo e colunista da Rádio Eldorado, do Grupo Estado, passou por experiência semelhante à da também jornalista Míriam Leitão. Ele foi insultado, nesta quinta-feira, por um militante de esquerda antes de embarcar e durante um voo da Gol entre Brasília e Cofins, em Minas.







Imagens gravadas pelo rapaz e divulgadas nas redes sociais mostram que os ataques verbais ao jornalista começaram já na fila de embarque e seguiram até dentro do avião. “Golpista! Vai ter Mimimiriam Leitão. Alexandre, você também vai soltar notinha se vitimizando igual à Miriam Leitão? Vocês que incentivam o ódio contra o PT, o PCdoB, contra a esquerda, vai ter mimimi também?”, gritava o rapaz.



Garcia, que não respondeu às provocações, afirmou que o piloto disse que poderia tirar o rapaz do voo, mas que ele próprio não permitiu. “Não deixei e posso dizer que esse rapaz voou graças a mim. Me deu um poder que eu não tenho. Não dei muita importância”, afirmou ao Estado.







Rafa! em 16 Jun 2017 - 1:04



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1902 | São Paulo - SP



Pior que os jornalistas têm que ser pacíficos, para não se queimarem!! Tem que acertar a porrada nestes militontos.





Larry.Tate em 16 Jun 2017 - 1:08



anos | Out 2007 | Mensagens: 2012 | São Paulo - SP



Rafa! escreveu Pior que os jornalistas têm que ser pacíficos, para não se queimarem!! Tem que acertar a porrada nestes militontos.



O cara que gravou o vídeo é um tremendo sem noção!!

Esse cara só pode ser uma besta mesmo.





CRISPIM em 16 Jun 2017 - 1:16 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6840 | Itajaí - SC







Que palhaçada estão fazendo. Por 13 anos roubaram na cueca e o que querem? esconder da imprensa?





Abs. São muito militontos estes petistas enrustidos!Que palhaçada estão fazendo. Por 13 anos roubaram na cueca e o que querem? esconder da imprensa?Abs.





Larry.Tate em 16 Jun 2017 - 1:20



anos | Out 2007 | Mensagens: 2012 | São Paulo - SP



CRISPIM escreveu



Que palhaçada estão fazendo. Por 13 anos roubaram na cueca e o que querem? esconder da imprensa?



Abs. São muito militontos estes petistas enrustidos!Que palhaçada estão fazendo. Por 13 anos roubaram na cueca e o que querem? esconder da imprensa?Abs.



Esses caras são muito burros!!!

Estão brigando com jornalistas formadores de opinião.



Logo logo a presidenta do PT vai se manifestar a favor do mini terrorista.

















