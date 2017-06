Você está lendo um tópico

Now presta homenagem a Adam West e disponibiliza filme do Batman

16 Jun 2017



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24321 | Redação



Batman – O Homem Morcego , filme que eternizou o Adam West no papel do vigilante noturno de Gotham, está disponível no NOW , para ser assistido quando, onde e quantas vezes quiser.



Sucesso dos anos 1960, o filme criou vários ícones que se tornaram referência para outros longas da franquia. Como por exemplo, a menção ao repelente de tubarões que aparece em Lego Batman: O Filme.























