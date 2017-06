A&E exibe o último episódio de NCIS: Los Angeles com a participação de Miguel Ferrer

No dia 24 de junho, a partir das 22h25, o canal A&E apresenta o 16º episódio da oitava temporada de NCIS: Los Angeles : Velhos truques . A edição inédita é a última com a participação do ator Miguel Ferrer , morto em janeiro deste ano. O ator deu vida a Owen Granger, diretor assistente da equipe, personagem estoico e às vezes irritante, com um passado misterioso.



Miguel nasceu em Santa Mônica, Califórnia, em 1955, filho do também ator José Ferrer (vencedor do Oscar de Melhor Ator em 1950 por seu trabalho em Cyrano de Bergerac) e da cantora Rosemary Clooney. Em quase 40 anos de carreira como ator, contabiliza mais de 100 trabalhos no cinema (Robocop – O Policial do Futuro, Homem de Ferro 3, Traffic: Ninguém Sai Limpo, Sob o Domínio do Mal) e na TV (Twin Peaks, Crossing Jordan, Desperate Housewives, Contos da Cripta). Emprestou sua voz para filmes como Mulan, Rio 2, e Perdido pra Cachorro. Baterista, tinha a sua própria banda, a The Jenerators, cuja versão de Knockin on Heaven’s Door, de Bob Dylan, com o próprio Ferrer no vocal, foi usada no último episódio de NCIS: Los Angeles em sua homenagem.