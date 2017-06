HBO GO agora está disponível na Apple TV

A HBO Latin America anunciou nesta semana que os fãs da HBO no Brasil agora terão acesso a plataforma digital HBO GO por meio do dispositivo da Apple TV .



A Apple TV facilita o acesso ao conteúdo online, permitindo escolher o que e quando quer ver diretamente pela TV. A partir de hoje, usuários deste dispositivo na América Latina e Caribe poderão usufruir da HBO GO na tela da TV. Isso faz parte do plano para expandir cada vez mais as opções de dispositivos para acessar a HBO GO, como o Chromecast anunciado no mês passado.



Atualmente a HBO GO está disponível no mercado brasileiro como um suplemento, sem nenhum custo adicional, pela assinatura do pacote premium HBO/MAX da TV a cabo e também como serviço independente de assinatura online com a Oi em algumas regiões do país.