Vivo Play faz seleções especiais para o mês de junho

Durante o mês de junho, os assinantes da Vivo TV terão à disposição seleções especiais de filmes e músicas que vão desde os mais recentes sucessos do cinema francês aos grandes hits da música sertaneja. Todos os especiais estão disponíveis no Vivo Play – serviço de vídeo sob demanda da Vivo TV.



Para os fãs de cinema, o especial Varilux , disponível até o dia 21, traz recentes sucessos do cinema francês como “Samba”, “Chocolate”, “Um amor em Paris”, dentre outros. Já o especial Dia dos Namorados , que vai até o dia 30, traz mais de 40 títulos românticos com 50% de desconto.



O cinema nacional também ganha espaço e, até o dia 3 de julho, o Vivo Play reúne mais de 20 filmes campeões de público e crítica. “Aquarius”, “Minha mãe é uma peça 2”, animação indicada ao Oscar “O Menino e o mundo” e “Internet – O Filme” são alguns dos longas escolhidos.



Finalizando as seleções, os festejos de São João não poderiam ficar de fora, a Vivo TV caprichou na playlist de música sertaneja. O especial, disponível até o dia 3 de julho, no Mais Bis – plataforma de música do Vivo Play –, traz os últimos hits de artistas que estão no topo das paradas, como Marília Mendonça, Luan Santana, Maiara & Maraísa e Henrique & Juliano.