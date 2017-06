Amazon Prime Video disponibiliza último episódio de American Gods nesta segunda

O oitavo episódio e último da primeira temporada da série American Gods , sucesso de crítica e público, estreia na próxima segunda-feira, dia 19 de junho, no serviço de vídeo sob demanda Amazon Prime Video .



No episódio, às vésperas da guerra, Mr. Wednesday precisa recrutar mais um membro do panteão dos Deuses Antigos: Ostara , também conhecida como Easter, Deusa do Amanhecer. Porém, ganhar a confiança dela requer causar uma boa impressão, e é aí que entra em cena Mr. Nancy.