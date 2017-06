Você está lendo um tópico

Amazon Prime Video Vale a Pena?

YESHWA em 17 Jun 2017 - 2:27



Jequié - BA



Gostaria de saber a opinião dos colegas sobre Amazon Prime Video. Estou pensando em assinar, mas ainda estou em dúvida.











Ricardo em 17 Jun 2017 - 2:47



Pontes e Lacerda-MT



YESHWA , o acervo é muito menor que da Netflix.



Vale a pena se você busca o conteúdo exclusivo.



O sistema todo ainda está somente em inglês. Há muito conteúdo que não tem dublagem ou mesmo legendas em português.



Aliás, as legendas são a pior parte. Você precisa configurar no site (o estilo da legenda) se quiser fazer alguma adequação.



Estou testando neste mês. Tirando American Gods não senti vontade de assistir nenhum outro conteúdo, tanto que penso em cancelar assim que vencer o mês.

















