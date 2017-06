Mensalão Tucano

Deve ser investigado todos corruptos do Brasil, independente de partidos, e prender com a devolução do dinheiro roubado.

Tem muitos mensalões que não acontece nada e caindo numa CPI ou Justiça corrupta, é a raposa fazendo festa no galinheiro, infelizmente.



Quem apoia corruptos publicamente, é o Advogado que os defende, porém, ganham para isso.



Ter uma ideologia é essencial, porém, temos que apoiar os políticos honestos e descartar os corruptos via Justiça ou nas eleições, caso eles venham a se candidatar.



A culpa disso tudo é do STF que deixa rolar a corrupção e pelas investigações da PF, tem gente da Justiça envolvidos com estes governos corruptos.

Só ver o caso do Maluf, depois de 2 décadas foi concluído o julgamento e o mesmo já está caducando e não pode ser mais preso. Absurdo isso.





Abs.