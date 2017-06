Comédia brasileira com Marcus Majella é destaque da semana nos cinemas

Feriadão chegou! E um dos melhores programas é curtir um cinema em boa companhia. Há produções para todo gosto e público.



Um dos destaques das estreias da última quinta-feira, dia 15 de junho, é a comédia nacional " Um tio quase perfeito " com Marcus Majella.



Tio Tony é um adorável trambiqueiro que vive de bicos como estátua viva, cartomante, pastor e sempre conta com a cobertura da mãe, Cecilia. Quando eles são despejados do muquifo onde moram, procuram a irmã de Tony, Angela, com quem não falam há anos. Ela tem três filhos, Valentina, de 5 anos; João, de 10; e Patricia, de 14, que mal conhecem a avó e o tio. Como Angela tem uma viagem de trabalho marcada e a babá não aparece, acaba aceitando o irmão e mãe em casa por uma temporada para ficarem com as crianças.











O longa " Kiki - Os segredos do desejo " é outra opção para quem está em busca de um comédia mais adulta. Cinco histórias de amor e sexo se desenrolam ao longo de um quente verão em Madrid.











Já os fãs de dramas podem conferir o longa " Tudo e todas as coisas ". Uma adolescente que viveu uma vida cheia de cuidados devido a sua alergia a tudo apaixona-se pelo garoto que veio morar do seu lado.











Curte ficção científica? A escolha ideal então é a produção " Colossal ". Gloria deixa Nova York e volta para sua cidade natal após perder o emprego e o noivo. Ao acompanhar as notícias sobre o ataque de um lagarto gigante a Tóquio, ela descobre que está misteriosamente conectada mentalmente ao evento.











Os fãs de documentários podem assistir a produção nacional " Os transgressores ". Retrato de quatro figuras brasileiras: o educador Paulo Freire; o estilista e ativista dos direitos LGBTQ Carlos Tufvesson; Celso Athayde, criador da Central Única das Favelas; e Lucinha Araújo, criadora do Instituto Viva Cazuza, de apoio a portadores do HIV.











Outro documentário brasileiro que chegou nas telonas foi " Sepultura Endurance ". Documentário sobre a banda Sepultura, com imagens de arquivos de shows, bastidores e momentos pessoais.











" Quem é Primavera das Neves " é outro documentário brasileiro em destaque na semana. Trajetória da tradutora portuguesa Primavera das Neves, responsável por traduzir "Alice no País das Maravilhas".











Fechando as produções nacionais está o também documentário " Cidades fantasmas ". A história de cidades que antes foram prósperas e que abrigaram populações inteiras, mas que hoje estão abandonadas e consumidas pelo tempo. Catástrofes naturais, motivações econômicas, embates políticos, guerras, são algumas das condições que levaram esses lugares ao total despovoamento.











A semana também conta com a estreia da adaptação da TV para o cinema da produção " Baywatch ". Adaptação da série de TV "SOS Malibu".