FABIOTV na coletiva de "À Primeira Vista" - Band/Eyeworks

Olá, internautas



Nesta segunda-feira (12/06), fui à coletiva de imprensa, promovida pela Band/Eyeworks, do novo programa “À Primeira Vista”. Fiquei feliz com o convite e fiz questão de comparecer ao encontro dos jornalistas.



O comunicado informava que o bate-papo com o apresentador Luigi Baricelli começaria às 11 horas. Cheguei lá às 11h20. Já esbaforido. Fui informado que ainda não tinha começado. Ainda bem. Os convidados eram recepcionados em um tapete vermelho. Chique...Fui ao andar indicado e já vi o movimento da imprensa no ambiente.



Baricelli e os diretores da Band e Eyeworks chegaram por volta do meio-dia. Pediram desculpas pelo atraso. E começou, de fato, a coletiva. O apresentador, vestido com terno de tom roxo, frisou, a todo momento, que o “À Primeira Vista” é uma “comédia romântica da vida real”.



De acordo com o apresentador, a nova atração tem como objetivo promover o amor verdadeiro, além de apostar na simplicidade. “Olho no olho”, salientou. “É o amor de verdade em tempos de aplicativo”, sentenciou.



Ainda no início da apresentação, Luigi apresentou os “colegas de trabalho” (barman Tiago e garçonetes Anna Beatrice e Beatriz) que ficam no restaurante, ambiente onde ocorre a gravação da nova aposta da Band. A produção filtra os perfis dos participantes e “arma” os encontros. Band e Eyeworks construíram o restaurante.



Luigi enfatizou que “À Primeira Vista” exibirá histórias emocionantes, além de outras protagonizadas por verdadeiros vilões. “Às vezes dá raiva...Há pessoas que se odeiam ou se beijam. Às vezes dá certo. Outras, não”, disse. Baricelli ainda comentou que atualmente a TV vive a fase do consumo de conteúdo que explora a autenticidade.



Encerrada a primeira etapa, o apresentador conversou pessoalmente com os jornalistas. Perguntei: “Luigi, você desistiu da carreira de ator?”. Baricelli respondeu que não sobra tempo para gravar novelas, já que administra negócios nos Estados Unidos. Mesmo assim, aceitaria convite para atuar em produções de curta duração. Indaguei se acompanha a reprise de “A Padroeira” na TV Aparecida. Ele negou ao falar que mora no país ianque, mas acompanha a repercussão entre os internautas.



Em seguida, fomos ao estúdio onde ocorre a gravação de “À Primeira Vista”. É um ambiente acolhedor, repleto de 22 câmeras robóticas espalhadas pelo recinto. Também tive a oportunidade de adentrar o “banheiro”. Lá, o participante liga para a mãe ou amigo (a) para desabafar sobre o pretendente.



Durante a semana, publicarei as fotos no meu perfil do Facebook. Agradeço o convite da assessoria da Rede Bandeirantes para acompanhar a coletiva. Sempre é bom conhecer, de perto, os bastidores da nossa televisão. “À Primeira Vista” estreia em 22 de junho, às 22h30, na tela da Band.



Fabio Maksymczuk