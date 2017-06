Maria Cândida reforça TV Aparecida

Olá, internautas



A TV Aparecida ganhou mais destaque entre os telespectadores, pelo menos de São Paulo, com o advento do sinal digital. A emissora católica agora entra em todos os lares, inclusive das operadoras de TV paga, fato que não ocorre com o “trio parada dura”, SBT, Record e RedeTV!.



Preocupada com seu crescimento, o canal reforçou a programação com Maria Cândida. A jornalista esbanja experiência no vídeo. Já passou pela TV Globo, SBT, RedeTV e Record. Foi uma ótima contratação. Atualmente, a grade horária diária conta com três apresentadoras ligadas ao universo feminino: Maria Cândida, Claudia Pacheco e Claudete Troiano. Uma boa trinca.



A nova aposta da TV Aparecida comanda o “Manhã Leve”. A atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10 horas. Maria Cândida adota o estilo de Silvia Poppovic. Em uma grande parte do programa, a jornalista comanda um debate, por cerca de uma hora, sobre um assunto específico.



Ela recebe algum especialista e convidados que falam sobre a temática. A apresentadora já debateu enxaqueca, como é ser solteiro por opção, relacionamento virtual, convívio com a sogra, entre outros.



Após a “roda”, Maria comanda outro quadro com dicas variadas ao telespectador, como os benefícios do iogurte, técnicas para personalizar camisas e tipos de pedras para bancadas. Há ainda reportagens, como a entrevista com a atriz Patricia França que falou sobre a reprise de “A Padroeira”, atual carro-chefe da grade de programação da TV Aparecida.



“Manhã Leve” é um clássico programa matutino. Sem as preocupações com a guerra desenfreada pela audiência. A informação é a linha mestra. Maria Cândida passa credibilidade ao canal que tem por objetivo propagar a fé católica.



