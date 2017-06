Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Josley a Época: "Temer é o Chefe da Quadrilha mais perigosa do Brasil",

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 52 visitas.





Ademir em 17 Jun 2017 - 12:04



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3223 | Paranavaí - PR







Na última sexta-feira (16) foi a público uma entrevista com o empresário Joesley Batista, um dos proprietários do grupo J&F, controladora da JBS, feita pela revista “Época”. A conversa revela mais sobre como o executivo tratava as propinas com Michel Temer (PMDB), o qual se refere como “o chefe da maior e mais perigosa organização criminosa” do país, Eduardo Cunha e Lúcio Funaro.



De acordo com a publicação, Joesley Batista detalha como era sua relação com Temer desde o início em 2009, 2010, quando se conheceram por meio do ex-ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento Wagner Rossi, que atuou durante os governos de Lula e Dilma. Segundo o empresário, nunca houve um laço de amizade, e sim “institucional”.



Para ele, o presidente o via como um empresário que “poderia financiar as campanhas dele e fazer esquemas que renderiam propina”. Mesmo com a distância afetiva, o executivo da JBS afirmou que sempre teve total acesso a Temer, os dois sempre se ligavam e trocavam mensagens para marcar encontros para conversar sobre interesses políticos, pedidos de favores ou solicitar informações.



O executivo também afirmou que, desde 2010, Temer o pede dinheiro. “Há políticos que acreditam que pelo simples fato do cargo que ele está ocupando já o habilita a você ficar devendo favores a ele. Já o habilita a pedir algo a você de maneira que seja quase uma obrigação você fazer. Temer é assim”, disse ele durante a entrevista.



Segundo o dono da J&F, o presidente o fez diversos pedidos. Alguns eram para financiar sua campanha, oferecendo algo em troca. Mas, em outras ocasiões as solicitações vinham sem nenhuma explicação e sem oferta de favores por parte de Temer.



Joesley cita o caso do jatinho da JBS, emprestado ao peemedebista. “Eu preciso viajar, você tem um avião, me empresta aí”, contou ele, se referindo a maneira como Temer se referia a ele.



Fonte: Último Segundo - iG @ Na última sexta-feira (16) foi a público uma entrevista com o empresário Joesley Batista, um dos proprietários do grupo J&F, controladora da JBS, feita pela revista “Época”. A conversa revela mais sobre como o executivo tratava as propinas com Michel Temer (PMDB), o qual se refere como “o chefe da maior e mais perigosa organização criminosa” do país, Eduardo Cunha e Lúcio Funaro.De acordo com a publicação, Joesley Batista detalha como era sua relação com Temer desde o início em 2009, 2010, quando se conheceram por meio do ex-ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento Wagner Rossi, que atuou durante os governos de Lula e Dilma. Segundo o empresário, nunca houve um laço de amizade, e sim “institucional”.Para ele, o presidente o via como um empresário que “poderia financiar as campanhas dele e fazer esquemas que renderiam propina”. Mesmo com a distância afetiva, o executivo da JBS afirmou que sempre teve total acesso a Temer, os dois sempre se ligavam e trocavam mensagens para marcar encontros para conversar sobre interesses políticos, pedidos de favores ou solicitar informações.O executivo também afirmou que, desde 2010, Temer o pede dinheiro. “Há políticos que acreditam que pelo simples fato do cargo que ele está ocupando já o habilita a você ficar devendo favores a ele. Já o habilita a pedir algo a você de maneira que seja quase uma obrigação você fazer. Temer é assim”, disse ele durante a entrevista.Segundo o dono da J&F, o presidente o fez diversos pedidos. Alguns eram para financiar sua campanha, oferecendo algo em troca. Mas, em outras ocasiões as solicitações vinham sem nenhuma explicação e sem oferta de favores por parte de Temer.Joesley cita o caso do jatinho da JBS, emprestado ao peemedebista. “Eu preciso viajar, você tem um avião, me empresta aí”, contou ele, se referindo a maneira como Temer se referia a ele.Fonte: Último Segundo - iG @ http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2017-06...michel-temer.html























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído